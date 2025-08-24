"לא הדת שאני מכיר": בבנימין יפגינו נגד הופעתו של עדן חסון

מומלצים -

תושבי בנימין צפויים להפגין הערב (ראשון) נגד הופעתו של הזמר עדן חסון, המתוכננת ליום שלישי הקרוב בבריכת הסולטן בירושלים. ברקע המחלוקת - מכתב שפרסם ועד רבני בנימין, שבו נטען כי בחירתו של חסון כאמן המופיע במסגרת אירועי סוף הקיץ "עלולה לנרמל תופעה הנוגדת את ערכי קדושת ישראל והתא המשפחתי".

במכתב הדגישו הרבנים כי אף שהנושא עורר סערה, הוסכם עם הנהגת המועצה כי בעתיד ייעשה ניסיון "לדייק" את תוכני האירועים כך שיתאימו לכלל תושבי היישובים, דתיים ושאינם דתיים. יחד עם זאת קראו הרבנים להניח לנושא כדי "לא לעורר מחלוקת נוספת".

עדן חסון הגיב במתקפה חריפה באינסטגרם על מתנגדיו: "היום אמורה להתקיים הפגנה לביטול ההופעה שלי, לא כי פגעתי במישהו או עשיתי משהו רע - אלא רק מעצם היותי שונה מהם", כתב. לדבריו, הוא מתקשה להבין כיצד מופעיו פוגעים ברוח היהודית: "כשאני שר 'אנחנו מאמינים בני מאמינים', או 'הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך' - איפה הפגיעה?"

הזמר סיפר כי גדל במסגרות דתיות וחרדיות: "שלוש תפילות ביום ושיעור תורה בין מנחה לערבית. זאת לא הדת שאני מכיר. הדת שאני מכיר היא של אהבת חינם ו'ואהבת לרעך כמוך'".

לסיום כתב חסון כי ההופעה תתקיים כמתוכנן: "ביום שלישי אגיע באנרגיות הכי טובות לקרוב לבבות ואהבת חינם אמיתית שקושרת את כל עם ישראל יחד".