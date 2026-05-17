המדינות שנתנו דוז פואה לישראל - ואלו שבחרו להתעלם לגמרי בגמר האירוויזיון

לאחר לילה דרמטי במיוחד: נועם בתן, הנציג הישראלי לאירוויזיון 2026, הצליח לטפס אל צמרת הטבלה - ולזכות במקום השני עם 343 נקודות. אחרי שבשנים האחרונות, מרבית המדינות בחרו שלא להעניק ניקוד לישראל - השנה מרביתן בחרו לעשות זאת, בהן פולין שנתנה את הדוז פואה היחיד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, 22 מתוך 34 מדינות העניקו לנציג הישראלי ניקוד - והסכום הכולל של ניקוד השופטים היה גבוה מאשר בשנה שעברה. פולין נתנה לישראל את הדוז פואה היחיד, אוקראינה ומולדובה נתנו 10 נקודות, אלבניה, ליטא ואוסטריה העניקו שמונה כל אחת.

בהמשך הרשימה - ארמניה, דנמרק ובולגריה נתנו שבע נקודות כל אחת, גאורגיה ורומניה - שש, קרואטיה חמש, אזרבייג'ן, סן מרינו, סרביה, מלטה וצרפת נתנו ארבע כל אחת. גרמניה העניקה שלוש נקודות, שוויץ וצ'כיה - שתיים כל אחת ובלגיה ונורבגיה נקודה אחת בלבד.

לעומתן, אסטוניה, לטביה, לוקסמבורג, מונטנגרו, פורטוגל, יוון, אוסטרליה, בריטניה, פינלנד, שוודיה, קפריסין, איטליה ומדינות נוספות - לא העניקו לבתן אף נקודה.

בנוסף, שש מדינות נתנו לנועם בתן דוז פואה: אזרבייג'ן, פורטוגל, שווייץ, גרמניה, צרפת ופינלנד. שלוש מדינות העניקו עשר נקודות - גאורגיה, אלבניה, בריטניה, ארבע העניקו שמונה - בלגיה, מולדובה, קפריסין ואיטליה.

ארמניה, מלטה, שבדיה ואוסטריה העניקו שבע כל אחת, שש נקודות נתקבלו ל"שאר העולם" ורומניה, לצד - יוון, אוקראינה, צ'כיה, בולגריה ונורבגיה. בנוסף, ארבע נקודות נתקבלו מלטביה, מונטנגרו וסרביה, שלוש מסן מרינו, שתיים מדנמרק ופולין - היחידה ששופטיה העניקו דוז פואה. הקהל של אסטוניה ולוקסמבורג העניק נקודה אחת בלבד.

אוסטרליה, ליטא וקרואטיה לא העניקו ניקוד ל"מישל", כאשר האחרונה אף חוותה עימות מול "כאן" בעקבות בדיחה שפורסמה ברשתות החברתיות. כאמור, בתן ניצח בחצי הגמר הראשון עם 269 נקודות, וזוכת האירוויזיון - בחצי הגמר השני.