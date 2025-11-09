נגה ארז: "איימו עליי, מפגינים תקפו את הקהל שלי במקסיקו"

הזמרת נגה ארז חשפה היום (ראשון) כי חוותה אירועים אלימים מצד מתנגדים להופעתה במקסיקו סיטי - שאיימו עליה, והפעילו אלימות על הצוות שלה ועל הקהל המקומי שבא לראות אותה.

בסטורי ששיתפה בחשבון האינסטגרם שלה היא כתבה: "סיבוב ההופעות האמריקני שלי הסתיים לפני יומיים במקסיקו סיטי היפה. לפני ההופעה קיבלתי מאות תגובות, הודעות ואיומים אפלים ואלימים שהזהירו אותי לבטל את ההופעה - אחרת דברים נוראיים יקרו. הקהל שלי וצוות המועדון נאלצו להתמודד עם מעשי אלימות מצד מפגינים מחוץ לאולם".

"בעוד שאני מכבדת לחלוטין את חופש הביטוי והדיבור, האנשים האלה לא יודעים עליי כלום או על מה אני עושה. לכל הנשמות היפות שהגיעו, אני באמת מצטערת שהייתם צריכים לעבור את זה. אתם לא ראויים לזה. אף אחד לא".

"למרות הכול, ההופעה במקסיקו סיטי הייתה אחת ההופעות הטובות ביותר בכל הקריירה שלי. תודה, מקסיקו, על היותכם כל כך נלהבים, פראיים ונדיבים", כתבה ארז, "אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד".

חזית האולם בו הופיעה נגה הושחתה. המפגינים ריססו על הקירות סיסמאות כמו "שחררו את פלסטין", "חרם על משטרי רצח עם", "מוות לציונות" ו"פורום אינדי נאצי".