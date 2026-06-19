לאחר שלקה בדימום מוחי: יונתן רזאל שוחרר מביה"ח במצב טוב

הזמר יונתן רזאל שוחרר הבוקר (שישי) לביתו מבית החולים שערי צדק במצב טוב, לאחר שאושפז במשך מספר שבועות בעקבות דימום מוחי ממנו סבל.

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מבית החולים שערי צדק נמסר כי אשפוזו של רזאל, כפי שמקובל במקרים של דימום מוחי, כלל טיפול נרחב ותומך של הצוותים במערך המוח בשערי צדק: צוותים רפואיים וסיעודיים של היחידה לטיפול נמרץ נוירולוגי בהובלת ד"ר סטפן מאוסבך, בשיתוף צוות היחידה לניורו-רדיולוגיה בניהולו של ד״ר יעקב אמסלם וכן, צוות הרופאים והאחיות של המחלקה לניורוכירורגיה בראשות ד״ר נבו מרגלית.

"בזכות האבחון והטיפול המהירים והמקצועיים שקיבל רזאל מיד עם הגעתו לשערי צדק, ומתן מעטפת לכל אורך האשפוז, הוא חזר לתפקוד רגיל ומלא. אנו מברכים את יונתן ואת המשפחה עם שחרורם מהמרכז הרפואי ומאחלים לו בריאות שלמה והמשך יצירה ותרומה לעולם התרבות שלנו", נמסר.

משפחת רזאל מסרה: "אנו מלאים בהכרת הטוב להקב"ה על הניסים הגלויים אשר גמלנו. תודה רבה לעם ישראל הנפלא על התפילות והדאגה לשלומו של יונתן. ואחרונים חביבים, תודה גדולה ומיוחדת לכל צוות המרכז הרפואי שערי צדק, הרופאים והאחיות, על הטיפול המסור".