פעם, פרסומות היו הרבה יותר מניסיון למכור לנו מוצרים - הן היו "קפסולות זמן" תרבותיות שעיצבו את שפת הרחוב הישראלית. מ"עגל רך" ועד "הקרב על המילקי", הג'ינגלים הללו הפכו לפסקול חיינו.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

האבות המייסדים של עולם הפרסום הישראלי ידעו להפוך דקה של מסך לאומנות. נתן אקסלרוד מימן את תיעוד הכרזת המדינה דרך הפקות פרסום, ויגאל שילון הכניס לסלון הבית הומור משפחתי בכיכובה של בר רפאלי הצעירה. הם השתמשו בניצבים אקראיים לחלוטין - מהשכן ועד נהג המונית - כדי ליצור רגעים איקוניים כמו "ירון אל תיגע, זה חפץ חשוד", שכולנו מדקלמים עד היום.

בשנות ה-90, הפרובוקציה תפסה את מרכז הבמה. אילון זרמון השתמש במיניות ודת כדי לזעזע ולמכור, מהמעיל המפורסם של קסטרו ועד הבובות של פוקס. בעוד "תפוזינה" הלכה על כל הקופה, אחרים חיפשו את הטוויסט המתוחכם. בעידן הנוכחי, חלק מהתכנים הללו אולי לא היו עוברים מסך, אך בזמנו הם היו פורצי דרך.

כיום, בעידן הטיקטוק התזזיתי, עולם הפרסום עושה סיבוב פרסה מפתיע חזרה לשנות ה-50. הפרזנטורים שוב מדברים ישירות לעדשה, נלחמים על תשומת הלב של הצופים בים של תוכן מופרע על סטרואידים. הכל מהיר יותר ודיגיטלי, אבל המטרה נשארה זהה: להיכנס לצופה היישר לתוך הלב.