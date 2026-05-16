גמר האירוויזיון התבצע הלילה (שבת) - ונועם בתן קטף את המקום השני והמכובד. בולגריה היא הזוכה הגדולה, בפעם הראשונה בתולדותיה. בתן שר בצורה מושלמת את השיר "Michelle" לקול תשואות רבות. דגלי פלסטין בודדים התנופפו בקהל, אך קריאות האהדה גברו עליהם והנציג הישראלי התקבל בעיקר באהבה.

ביום שישי קיימו נועם בתן והמשלחת הישראלית את החזרה הגנרלית מול השופטים לקראת הגמר הגדול. זו הייתה החזרה החשובה ביותר של המשלחת הישראלית, שכן בה נקבעו 50% מסך הניקוד הכולל של הגמר.

