בשבילנו הוא המנצח: נועם בתן עם השיר "מישל" סיים במקום השני בגמר האירוויזיון!
נועם בתן כבש את בימת האירוויזיון בווינה כשביצע בצורה מושלמת את השיר "Michelle" • בולגריה כבשה את המקום הראשון - בפעם הראשונה בתולדות המדינה
גמר האירוויזיון התבצע הלילה (שבת) - ונועם בתן קטף את המקום השני והמכובד. בולגריה היא הזוכה הגדולה, בפעם הראשונה בתולדותיה. בתן שר בצורה מושלמת את השיר "Michelle" לקול תשואות רבות. דגלי פלסטין בודדים התנופפו בקהל, אך קריאות האהדה גברו עליהם והנציג הישראלי התקבל בעיקר באהבה.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
ביום שישי קיימו נועם בתן והמשלחת הישראלית את החזרה הגנרלית מול השופטים לקראת הגמר הגדול. זו הייתה החזרה החשובה ביותר של המשלחת הישראלית, שכן בה נקבעו 50% מסך הניקוד הכולל של הגמר.
נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נועם בתן ובירך אותו: "ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. זה גם היה מאוד חשוב לשמה הטוב של ישראל בעולם כולו. זו תקופה מורכבת, ואנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים כבר זמן רב, ואתה הוספת נופך אדיר לשמה הטוב של מדינת ישראל בעולם. תודה רבה לך"
"תודה רבה לכולם, אוהב אתכם": התגובה הראשונה של נועם בתן
בולגריה זכתה במקום הראשון בגמר האירוויזיון, בפעם הראשונה בתולדות המדינה
בשבילנו הוא המנצח: נועם בתן עם השיר "מישל" זוכה במקום השני בגמר האירוויזיון!
בתום הצבעות השופטים: ישראל במקום השמיני באירוויזיון עם 123 נקודות, בולגריה מובילה
אחרי שקיבלה "דוז פואה" מפולין: ישראל עקפה את מספר הנקודות שקיבלה מהשופטים שנה שעברה
לאחר שבחרו שלא להשתתף בתחרות על רקע השתתפותה של ישראל: תאגיד השידור של ספרד שידר לפני תחילת גמר האירוויזיון שקופית במחאה על ההשתתפות של ישראל בתחרות. בשקופית נכתב: "האירוויזיון הוא תחרות, אבל זכויות אדם אינן תחרות. אין מקום לאדישות. שלום וצדק לפלסטין"
על רקע הביצוע המוצלח בגמר - ישראל עולה למקום רביעי בהימורים על תוצאות האירוויזיון
לאחר הביצוע האדיר של נועם בתן בגמר האירוויזיון: ישראל שומרת על המקום הראשון בהימורים על הצבעת הקהל
לתשואות הקהל: ביצוע אדיר של נועם בתן ל"מישל" בגמר האירוויזיון
עכשיו זה קורה: נועם בתן מבצע את "מישל" בגמר האירוויזיון
שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "עם ישראל כולו מאחוריך, נועם. בשם אזרחי ישראל מחזיקים לך אצבעות בביצוע הערב על בימת האירוויזיון מול כל העולם. מדינה שלמה מחזקת ומעודדת אותך, בהצלחה"
גמר האירוויזיון יצא לדרך: רגע האמת של "מישל"