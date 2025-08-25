מומלצים -

טרגדיה: קאזם חלילה, יוצא האח הגדול, נהרג הלילה (שני) בתאונת דרכים באזור השרון והוא בן 32 בלבד. צוותי מד"א שהגיעו לזירה איתרו אותו מחוסר הכרה בתוך רכבו, אולם הוא היה ללא סימני חיים והם נאלצו לקבוע את מותו במקום.

חובש מד"א חוראד חלאילי, סיפר: "הגבר היה מחוסר הכרה ברכבו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

כשהיה בן 28 נכנס לריאליטי "האח הגדול", היה למוסלמי הראשון ששירת בגלי צה"ל - והגדיר את עצמו כערבי ישראלי מוסלמי הומו גאה. בשנים האחרונות ביצע הסברה בחו"ל למען מדינת ישראל.

בחודש אוקטובר 2023, התראיין ב-i24NEWS ותקף את חמאס: "הימים שלכם ספורים, אתם פתחתם את שערי הגיהנום של עצמכם. הימים שלכם ספורים, ישראל לא תשאיר אף חמאסניק בחיים, לא בעזה ולא בשום מקום בעולם".