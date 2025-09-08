מומלצים -

1,200 שחקנים, במאים ואנשי מקצוע אחרים בתעשיית הקולנוע חתמו אתמול (ראשון) על התחייבות בה נשבעו לא לעבוד עם מוסדות קולנוע ישראליים שלטענתם "מעורבים ברצח עם נגד העם הפלסטיני".

"כיוצרי קולנוע, שחקנים, עובדי תעשיית הקולנוע ומוסדות, אנו מכירים בכוחו של הקולנוע לעצב תפיסות. רבות מממשלותינו מאפשרות את הטבח בעזה, ועלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לטפל במעורבות בזוועה הבלתי פוסקת הזו", נכתב במסמך. הטענה היא שההתחייבות, בשיתוף העיתון הבריטי "הגרדיאן", שואבת השראה מהחרם התרבותי שתרם לסיום רצח העם בדרום אפריקה.

לפיכך, מי שחתמו עליה התחייבו שלא להקרין סרטים, להופיע או לעבוד עם מה שהיא מחשיבה כגוף שמטייח, מצדיק רצח עם או משתף פעולה עם ממשלת ישראל. הדבר כולל פסטיבלים, קולנוע, גופי שידור וחברות הפקה.

בפועל, המסמך מודה בפה מלא בבחירת צד בסכסוך הישראלי-פלסטיני: "אנו נענים לקריאתם של יוצרי סרטים פלסטינים, אשר קראו לתעשיית הקולנוע הבין-לאומית לסרב לשתיקה, גזענות ודה-הומניזציה, וכן 'לעשות כל שביכולתם האנושית' כדי לשים קץ לשותפות בדיכוי שלהם", נכתב בהצהרה.

בין החותמים נמנים יוצרי הקולנוע: יורגוס לנטימוס, אווה דוברניי, אסיף קפאדיה, בוטס ריילי וג'ושוע אופנהיימר. השחקנים: אוליביה קולמן, מארק רופאלו, טילדה סווינטון, חאבייר ברדם, איו אדבירי, ריז אחמד, ג'וש אוקונור, סינתיה ניקסון, ג'ולי כריסטי, אילנה גלזר, רבקה הול, איימי לו ווד ודברה ווינגר.

ההתחייבות פורסמה על ידי קבוצת "עובדי קולנוע למען פלסטין". מצויין שם כי ישנם "כמה גופי קולנוע ישראליים שאינם שותפים לרצח העם". עובדי תעשיית הקולנוע הבהירו שההתחייבות אינה אוסרת עליהם לעבוד עם ישראלים באופן כללי.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בתגובה לעצומה: "ניסיון החרם על יוצרי וגופי קולנוע ישראליים הוא צעד ציני ומנותק. נראה שהחותמים התעלמו או שכחו מהמציאות שאנו חיים כבר 703 ימים עם חטופינו בשבי החמאס והתמודדות קשה אל מול הטרור מכל החזיתות במלחמה אמיתית על קיומנו. אל מול העצומה, הפיגוע האכזרי היום שגבה קורבנות רבים הוא עוד הוכחה לחוסר ההבנה והצביעות של שונאי-ישראל. במקום להפוך את התרבות לגשר בין העמים, לדיאלוג ושיח אמיתי, הם בוחרים להפוך אותה לכלי פוליטי שמסית ומחרים. תרבות הקולנוע הישראלית תמשיך לפרוח, לגעת בלבבות ולהצליח בעולם, למרות כל הניסיונות להחרים ולפגוע".