אומני ישראל נפרדים מסמל התרבות: טקס האשכבה למתי כספי

אחד מגדולי התרבות העברית, הזמר והיוצר המשפיע מתי כספי, שנפטר אתמול (ראשון), יובא היום למנוחות בבית העלמין בכפר סבא. בטרם ההלוויה, ארונו של כספי הובא למשכן לאומנויות הבמה בתל אביב לטקס אשכבה, ורבים חלקו לסמל התרבות כבוד אחרון, בהם אומנים ואנשי ציבור.

כספי נפטר אתמול בגיל 76, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. את דבר המחלה חשף האומן בחודש מאי האחרון בפוסט ברשתות החברתיות בו כתב: "חברים יקרים, ברצוני להודיע שחליתי בסרטן מתקדם על גרורות בכל הגוף. לדאבוני עלי לבטל את כל הופעותיי על מנת שאוכל להתמקד בטיפולים במסגרת הליך הריפוי. שלכם תמיד, מתי".

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד אתמול: "מוקדם מדיי נפרד מאיתנו מתי כספי, מגדולי היוצרים הישראליים בדורנו, ועבר לדאוג לנו מלמעלה. ‏ואנחנו נשארנו עם יצירותיו המופתיות, עם המנגינות שעשו חסד עם טקסטים נפלאים והעניקו להם חיי נצח, עם הלחנים שעיצבו את המוסיקה הישראלית עשרות שנים, עם העיבודים בהם ניכרה כל-כך טביעת האצבע הייחודית שלו".