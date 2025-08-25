חותם תרבותי: אורי ברבש יקבל פרס מפעל חיים בטקס פרסי אופיר

מומלצים -

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הכריזה הבוקר (שני) על הענקת פרס מפעל חיים לבמאי וליוצר אורי ברבש בטקס פרסי אופיר 2025. האקדמיה נימקה את הבחירה: "מאז שסרטיו שודרו לראשונה בטלוויזיה הישראלית ב־1975 ועד היום, ברבש ממשיך בעשייה אמנותית חסרת פשרות, שמשאירה חותם עמוק על התרבות הישראלית".

לאחר 50 שנות יצירה, אחד הבמאים הישראליים המוכרים והמשפיעים בקולנוע הישראלי, אורי ברבש יזכה בהכרה היוקרתית של מפעל חיים לבמאי וליוצר. "בשנות ה-80 הפכו פניו של ברבש למזוהות עם הקולנוע הישראלי בישראל ובזירה הבין-לאומית. לצד אחיו, התסריטאי והסופר בני ברבש, הוכיח שסרטים אישיים ופליטיים, שעוסקים בנושאים מצפוניים שנויים במחלוקת יכולים להפוך להצלחות קופתיות מקומיות ובין-לאומיות", מסרו מטעם האקדמיה.

עוד ציינו כי ברבש עסק בסרטיו בנושאים רגישים של החברה הישראלית ויצר מהם דרמות נפיצות שזכו לתהודה עצומה. עוד הוזכר, כי ב-1984 יצא "מאחורי הסורגים" בו כלא ישראלי הופך למיקרוקוסמוס שמייצג את החברה הישראלית ואת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הסרט הפך את ברבש לשם בין-לאומי והיה מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית הסרט הזר. הסרט גם זכה בפרס כינור דוד והביא בשעתו כ- 600 אלף צופים לבתי הקולנוע.

כמו כן האקדמי הזכירה לחיוב את הסרט "אחד משלנו". "הוא היה בנוי כמו דרמה בלשית וחשף דור צעיר וכריזמטי של שחקנים, ביניהם אלון אבוטבול ודן תורן, זכרונם לברכה", הסבירו באקדמיה. בשנים האחרונות, ברברש עבר לעסוק בנושאים הקשורים בשואה ובשימור הזיכרון שלה. סרטו התיעודי "דבש שחור: שירת חייו של אברהם סוצקבר" היה מועמד לפרס אופיר לסרט התיעודי ב-2019. "כל אלה הופכים את זכייתו בפרס להוקרה מתבקשת ומרגשת",סיכמו באקדמיה הישראלית לקולנוע את הסיבות לזכייתו בפרס.

עם היוודע דבר הענקת הפרס, מסר ברבש: "זוהי גאווה גדולה לזכות בהוקרת האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה. אני מודה מעומק ליבי לכל היוצרים, הצלמים, השחקנים, העורכים, הגריפים, התאורנים, המפיקים והעושים במלאכת היצירה. כולנו שליחי ציבור וחובתנו בימים נוראים אלו לשמור על ערכי מגילת העצמאות, להשיב את כל החטופים ומייד ולסיים את המלחמה האומללה. יצירה מקורית, חופשית, חסרת גבולות ופשרות היא החמצן לחברה דמוקרטית. בלעדיה אנחנו נידונים לחיות בשקר עם עצמנו. סוצקבר, משורר היידיש הנפלא אמר: "במקום שבו נגמרות האפשרויות, שם מתחילה האומנות".

באמצע שנות ה־70 החל ברבש את דרכו המקצועית כבמאי סרטי דוקו בחרת “סרטי קסטל”. כבר אז ניכרה משיכתו לסיפורים חברתיים נוקבים ולנושאים בעלי משקל ציבורי. ב־1984 ביים את "מאחורי הסורגים", שהפך לציון דרך בקולנוע הישראלי, זכה בפרסי כינור דוד, זכה בפרס המבקרים בפסטיבל ונציה והיה מועמד לאוסקר האמריקאי בקטגוריית הסרט הזר.

לאורך שנות ה־80 וה־90 ביסס את מעמדו כאחד היוצרים החשובים עם סרטים כגון "החולמים", "דרך הנשר" ו"מלח הארץ". בסרטו "אחד משלנו" כיכב אלון אבוטבול, שנפטר במפתיע בחודש שעבר. בשנות ה־2000 הרחיב את יצירתו לקופרודוקציות בין-לאומיות ולעשייה טלוויזיונית. ברבש חתום על סדרות שהפכו לאבני דרך בדרמה הישראלית: הסדרה "טירונות" הפכה ללהיט ברייטינג, והדרמות "משפט קסטנר", "קו 300", "מיי פירסט סוני" ו"מילואים". ברבש הוא זוכה פרס לנדאו לשנת 2018.

במקביל, מקדיש ברבש חלק ניכר מזמנו להוראה והכשרת דור חדש של יוצרי קולנוע. תרומתו מאחורי הקלעים כלקטור ויועץ אמנותי בקרנות הקולנוע הגדולות בישראל סייעה לעצב וללוות פרויקטים רבים אל קו הסיום.

טקס הענקת פרס מפעל חיים יתקיים ביום שלישי 16 בספטמבר בסינמה סיטי גלילות בהנחיית תום יער ושירה נאור. לתחרות הוגשו השנה 88 סרטים בקטגוריות שונות (עלילתי ארוך, עלילתי קצר, תיעודי ארוך, תיעודי קצר והשנה לראשונה גם אנימציה קצר).