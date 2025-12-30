השר מיקי זוהר: "כמו שולי - לשחרר את הקולנוע מהפוליטיקה"

ברקע המחאות, טקס פרסי הקולנוע הראשון של משרד התרבות והספורט התקיים הערב (שלישי). "ברינג מן", זכה בתואר הסרט העלילתי הטוב ביותר.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נאם במהלך הטקס ואמר כי הוא "שמח על הזכות שנפלה בחלקי לייסד את הטקס הממלכתי הראשון. אנחנו מגיעים לערב הזה אחרי שנתיים מורכבות של מלחמה קשה שהעבירה אותנו מסע כואב, זה במקום לומר שכולנו מצדיעים לחיילנו הגיבורים שנלחמו, ועדיין נלחמים בכל החזיתות ולאזרחי ישראל כולם".

השר זוהר הוסיף ואמר כי "כפי שהצלחנו לשחרר את שולי - הגיע הזמן לשחרר את הקולנוע מהפוליטיקה ואת היוצרים מהצורך לרצות את כל מי שאינו חפץ ביקרה של מדינת ישראל ושל חיילי צה"ל". "לכם, נשות ואנשי הקולנוע, יש חלק חשוב ומוערך, בפסקול של התרבות הלאומית שלנו. הערב הזה הוא גם חלק מתיקון של עוול היסטורי", ציין בדבריו.

מנדי ארליך, הזוכה בתסריט הטוב ביותר, אמרה: "כיוצרת, התפקיד שלי באומנות הוא להיות חופשייה, לתת מקום לקולות שלא מקבלים במה, אומנות אמיתית נותנת מראה גם לדברים שפחות נוחים". עוד הוסיפה כי בימים האחרונים נקלעה "לסחרור קשה, אך אנחנו נבטיח שהסדרות והסרטים שיעשו - בחופש האומנותי", והודתה למשרד ושר התרבות.

כאמור, לאחר שמשרד התרבות אישר את מתווה התקציב לקולנוע שהציע המפיק משה אדרי, הודיעו שמונת המועמדים שתחילה פרשו מהטקס, בהם מנדי ארליך, כי החליטו לחזור בהם ולשוב ולהתמודד.

פרישתם של המועמדים הגיעה על רקע איומים ולחצים שהופעלו עליהם, ומתוך ספקות שעלו אצלם לגבי הטקס. בעקבות ההודעה על פרישתם, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע אז כי במידה ואכן יפרשו - הטקס יבוטל.

טקס הקולנוע הישראלי הוכרז על ידי שר התרבות והספורט מיקי זוהר, בעקבות זכייתו בפרס אופיר של הסרט "הים" בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. הסרט, אשר מגולל את סיפורו של ילד פלסטיני בדרכו לראות את הים בפעם הראשונה. על כך טען שר התרבות והספורט כי טקס פרסי אופיר "מהווה במה לקולות קיצוניים שלא מייצגים את החברה הישראלית".