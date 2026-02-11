מרתון של אהבה: הסרטים הרומנטיים הכי טובים לוולנטיין 2026

יום האהבה הבינלאומי (וולנטיין) הוא הזדמנות מצוינת להניח את הטלפונים בצד, להצטייד בפופקורן ויין, ולהישאב לתוך סיפורי אהבה גדולים מהחיים.

עולם הקולנוע הציע לנו לאורך עשורים אינספור דרכים להגדיר אהבה, והשנה, יותר מתמיד, נראה שהקהל מחפש נחמה בסיפורים המשלבים רגש עמוק עם הומור וקסם אישי.

"נשק אותי כאילו זו הפעם האחרונה"

למי שרוצה לחזור לשורשים של הוליווד, אין תחליף ל"קזבלנקה" (1942). סיפור האהבה הטרגי והמורכב בין ריק (המפרי בוגרט) לאילזה (אינגריד ברגמן) על רקע מלחמת העולם השנייה נותר אחד הסרטים המשפיעים ביותר בכל הזמנים, עם מסר עוצמתי על הקרבה וגורל.

לצידו, מומלץ לצפות ב"גבירתי הנאווה" (1964) – מחזמר אלגנטי ושנון בכיכובה של אודרי הפבורן, המציע מבט קליל ומקסים על מעמדות ושינוי חברתי דרך קשר רומנטי בלתי נשכח.

אם אתם מחפשים אווירה קלילה ומחויכת, "אהבה זה כל הסיפור" (Love Actually, 2003) הוא בחירה בטוחה. הסרט, שזמין ברוב שירותי הסטרימינג, מציג אנסמבל כוכבים בסיפורים מקבילים שחוגגים אהבה מכל הסוגים. עוד קלאסיקה מודרנית היא "נוטינג היל" (1999), המפגש המיתולוגי בין כוכבת הקולנוע הגדולה בעולם (ג'וליה רוברטס) לבין בעל חנות ספרים צנוע (יו גרנט) – סרט שמזכיר לנו שאהבה יכולה למצוא אותנו במקומות הכי פחות צפויים.

דרמות שנוגעות בלב: להכין את הממחטות

לזוגות שמעדיפים סיפורים עמוקים ומרגשים, "הטוב שבי" (2014) הוא חובה. הסרט, המבוסס על ספרו של ניקולס ספרקס, עוקב אחר זוג נעורים שנפגש מחדש אחרי 20 שנה ומתמודד עם סודות מהעבר. בקו דומה, "באהבה, רוזי" (2014) בכיכובם של לילי קולינס וסם קלפלין, מציג חברות אמיצה שהופכת לאהבה גדולה לאורך שנים של החמצות ומרחקים.

מחפשים משהו "קליל וקיטשי"? "לול" (L.O.L, 2012) עם מיילי סיירוס מספק בדיוק את הסחורה כקומדיית נעורים חמודה. מנגד, מי שמחפש רגש עוצמתי במיוחד (ומוכן לבכות לא מעט) ימצא את מבוקשו ב"אשמת הכוכבים" (2014) – סיפורם הבלתי נשכח של שני בני נוער המתאהבים בצל המחלה, סרט שזכה לשבחים רבים על הטיפול הרגיש והכנה שלו בנושאים של חיים ומוות.