על ההתקרבות לדת והלידה בגיל 43: שרי גבעתי בריאיון חשוף

מומלצים -

עד לפני עשור שרי גבעתי כיכבה בשערי האופנה הגדולים בעולם, שיחקה בסדרות וסרטים והגיעה לפסגות שמעטים הגיעו אליהם. מאז היא הספיקה לחזור לישראל, להקים משפחה, ובגיל 43 ילדה בן שלישי. את מסלולי הדוגמנות היא החליפה ברשתות החברתיות ויצאה להילחם על שמה הטוב של ישראל.

בריאיון גלוי לב עם אורלי מירקין היא חושפת את השינוי שעברה בחיים - ההתקרבות לדת, ההתפכחות ולמה יאיר גולן ובן גביר מוציאים אותה מדעתה.

צפו בריאיון המלא בתחילת העמוד