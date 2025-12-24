בגיל 17, בתפקידו הראשון בטלוויזיה, שמואלי דקטור כבר מככב בתפקיד מרכזי בסדרת ההומור השחור "ילדח**" שמשודרת ביס וכבר מעוררת עניין רב. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו טליה כהן פגשה אותו בבית הספר בנתניה שבו הוא לומד בכיתה יא', בין שיעורים וחברים, לשיחה על החשיפה הלא צפויה, הקשיים והחלומות שהוא עוד מקווה להגשים בדרך. "תמיד רציתי לשחק, זה החלום שלי מגיל אפס".

