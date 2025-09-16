פרסי אופיר: הסרט "הים" הוא הזוכה הגדול - ויעלה לאוסקר

מומלצים -

טקס פרסי אופיר 2025 של האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה התקיים הערב (שלישי) בסינמה סיטי גלילות, והביא עמו כמה רגעים היסטוריים ומרגשים. הזוכה הגדול הוא "הים" של שי כרמלי פולק - סרט בהפקה יהודית־ערבית שקטף את פרס הסרט העלילתי.

את ההפתעה הגדולה של הערב סיפק מוחמד גזאווי, בן 13 בלבד, שזכה בפרס השחקן הראשי על תפקידו בסרט. גזאווי, שלא למד משחק לפני כן, הפך לשחקן הצעיר ביותר שזוכה בתולדות פרס אופיר. הפעם הקודמת שבה נרשם תקדים דומה הייתה ב־1996, כשלוסי דובינצ’ק זכתה בפרס השחקנית על "קלרה הקדושה". יש לציין, כי שחקן המשנה בסרט, ח'ליפה נאטור, לא הגיע לטקס כמחאה על המלחמה בעזה.

בפרס הסרט התיעודי הארוך זכה "מכתב לדויד" של תום שובל, המתעד את סיפור החטוף דויד קוניו. בטקס נחנכו גם שתי קטגוריות חדשות: פרס לסרט האנימציה הטוב ביותר, בו זכתה גן דה לנגה על "הציפור שרצתה", ופרס לסרט העלילתי הקצר - שהזוכה בו, "התה של דליה מטיל צל על הר פוג’י" של אורן גרנר, יתמודד בהמשך גם על האוסקר האמריקאי.

במהלך הערב הוענק פרס מפעל חיים לאורי ברבש, ונרשמו מחוות מרגשות לשחקנים שהלכו לעולמם בשנה האחרונה - רמי הויברגר ואלון אבוטבול.

בין רגעי השיא: שלישיית "מה קשור" קיבלה פרס על תרומתה הייחודית לקולנוע הישראלי, רבקה מיכאלי העניקה לנטע ריסקין פרס על תפקידה בסרט "נאנדאורי", ותום נשר העבירה את "הלפיד" לדור היוצרות החדש - הבמאית אתי ציקו.

לפרסי אופיר השנה הוגשו 88 סרטים, מתוכם 22 סרטים עלילתיים באורך מלא, 30 דוקומנטריים באורך מלא, 11 סרטי דוקו קצרים, 15 סרטים עלילתיים קצרים ו־10 סרטי אנימציה קצרים.