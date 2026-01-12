אחרי שנפצע קשה במלחמה: עידן עמדי חוזר לשירות מילואים

הזמר והשחקן עידן עמדי חזר לאחרונה לשירות מילואים פעיל, כך פורסם לראשונה ב״שווים״. כזכור, עמדי נפצע באורח קשה לפני כשנתיים במהלך הלחימה ברצועת עזה, עבר תקופת שיקום ארוכה ומורכבת, שבמהלכה התמקד בהחלמה פיזית ונפשית ונאלץ להאט את קצב פעילותו האמנותית.

עם זאת, לאחר ההחלמה, הופיע על במות גדולות והוציא אלבום מצליח. כעת, אחרי שהשלים את תהליך השיקום וחזר בהדרגה לשגרה, הוא שב ללבוש מדים ומשרת בתפקיד מבצעי במסגרת שירות המילואים.

לפני שנה, שיתף עמדי תמונות ופרטים חדשים מתהליך השיקום שלו, ואמר כי מדובר בתהליך סיזיפי ומלא תהפוכות: "מהרגע בו חזרתי להכרה בטיפול נמרץ ועד לרגע זה, זכיתי בעירית, המשקמת הטובה מכולם. בעיקר בזכות ההבנה שפציעת קרב היא לא רק עניין פיזי. זה תהליך סיזיפי, מלא תהפוכות, מלא עליות וירידות. ההבנה של נפש הפצוע, מה מדרבן אותו לקום כל בוקר ולבחור בחיים היא חלק בלתי נפרד מהתהליך".

במאי 2025, פתח בסיבוב ההרצאות שלו בקנדה וארצות הברית, לאחר סיבוב הופעות מוצלח בארה"ב. ההרצאה הראשונה התקיימה בטורונטו, מול קהל של כ-2,000 איש, שם דיבר עמדי על מצבה של ישראל מאז השבעה באוקטובר, על האנטישמיות בתפוצות ועל סיפורו האישי מאז שנפצע במלחמה ועד שחזר לבמות.

במהלך ההרצאה שלח עמדי מסר לוחמני לאויבי ישראל, שאף זכה לתשואות ארוכות מהקהל: "לאויבים שלנו - נמצא, נצוד ונהרוג אתכם", אמר, בדומה לאמירה של אריאל שרון ז"ל.