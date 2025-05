שירי מימון, כוורת וירדנה: שירי האירוויזיון הכי מושמעים

לקראת תחרות האירוויזיון ה-69 בבאזל, שוויץ, בה יובל רפאל מייצגת את ישראל עם השיר "New Day Will Rise", אקו"ם - האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל, פרסמה הבוקר (רביעי) את דירוג השירים הישראליים המושמעים ביותר מאז הצטרפות ישראל לתחרות בשנת 1973.

השיר המושמע ביותר בכל הזמנים הוא "השקט שנשאר", בביצוע שירי מימון מאירוויזיון 2005 (מילים: אייל שחר ופיני ארונבייב, לחן: פיני ארונבייב).

במקום השני, "נתתי לה חיי", בביצוע כוורת מאירוויזיון 1974 (מילים: דני סנדרסון, לחן: דני סנדרסון ואלון אולארצ'יק).

במקום השלישי, "אבניבי" מ-1978, בביצוע יזהר כהן ולהקת אלף-בית (מילים: אהוד מנור, לחן: נורית הירש) - שהוא שיר זוכה אירוויזיון המושמע ביותר.

במקום הרביעי הגיע "הלילה" שבוצע באירוויזיון 1981, בביצוע "הכל עובר חביבי "(מילים: יובל דור ושלומית אהרון, לחן: שוקי לוי).

את החמישייה הראשונה חותם השיר "את ואני" בביצוע שלמה ארצי מאירוויזיון 1975 (מילים: אהוד מנור, לחן: שלמה ארצי).

ובמקום האחרון, סוגר את רשימת שירי האירוויזיון "שלום עולם" מאירוויזיון 1996 בביצוע גלית בל (מילים: אייל מדני, לחן: דורון וינטנברג).

הדירוג מבוסס על כמות ההשמעות בכל תחנות הרדיו בישראל הפועלות ברישיון אקו"ם, באופן מצטבר לאורך עשרות שנים מאז החל הליך רישום ממוחשב באקו"ם בשנת 1993. הנתונים נאספו ממערכות הרישום של אקו"ם וממערכת "אקו"ם אייר" לניטור שידורי הרדיו בישראל.

הרשימה המלאה:

1. "השקט שנשאר" - שירי מימון (מקום 4 באירוויזיון 2015). 2. "נתתי לה חיי" - כוורת (מקום 7 באירוויזיון 1974). 3. "אבניבי" - יזהר כהן ואלף-בית (מקום ראשון ב-1978). 4. "הלילה" - הכל עובר חביבי (מקום 7 ב-1981). 5. "את ואני" - שלמה ארצי (מקום 11 ב-1975). 6. "כאן" - אורנה ומשה דץ (מקום 3 ב-1991). 7. "TOY" - נטע ברזילי (מקום ראשון ב-2018). 8. "הללויה" - חלב ודבש (מקום ראשון ב-1981). 9. "חי" - עפרה חזה (מקום שני ב-1983). 10. "אי שם" - אילנית (מקום 4 ב-1973). 11. "דיווה" - דנה אינטרנשיונל (מקום ראשון ב-1998). 12. "עולה עולה" - יזהר כהן (מקום 5 ב-1985). 13. "אמור שלום" - שוקולד מנטה מסטיק (מקום 6 ב-1976). 14. "הורה" - אבי טולדנו (מקום 2 ב-1982). 15. "להאמין" - דוד ד'אור (מקום 11 בחצי הגמר ב-2004). 16. "גולדן בוי" - נדב גדג' (מקום 9 ב-2015). 17. "שרה ברחובות" - ריטה (מקום 18 ב-1990). 18. "יוניקורן" - נועה קירל (מקום 3 ב-2023). 19. "זה רק ספורט" - דפנה דקל (מקום 6 ב-1992). 20. "אהבה היא שיר לשניים" - אילנית (מקום 11 ב-1977). 21. "מילים לאהבה" - ליאור נרקיס (מקום 19 ב-2003). 22. "יום הולדת" - עדן (מקום 5 ב-1999). 23. "נדליק ביחד נר" - שרית חדד (מקום 12 ב-2022). 24. "הוריקן" - עדן גולן (מקום 5 ב-2024). 25. "כאילו כאן/THE FIRE IN YOUR EYES" - בועז מעודה (מקום 9 ב-2008). 26. "בן אדם" - ירדנה ארזי (מקום 7 ב-1988). 27. FEKER LIBI"" - עדן אלנה (התחרות בוטלה בשנת 2020). 28. "עינייך/THERE MUST BE ANOTHER WAY" - אחינועם ניני ומירה עווד (מקום 16 ב-2009). 29. "SET ME FREE" - עדן אלנה (מקום 17 ב-2021). 30. "אמן" - ליאורה (מקום 8 ב-1995). 31. "מילים" - הראל סקעת (מקום 14 ב-2010). 32. "אין דבר" - טל סונדק (מקום 16 ב-2021). 33. "שיר הבטלנים" - צמד הבטלנים נתן דטנר ואבי קושניר (מקום 8 ב-1987). 34. "דרך המלך" - גילי וגלית (מקום 12 ב-1989). 35. "TIME" - איזבו (מקום 13 בחצי גמר 2012). 36. HOME"" - קובי מרימי (מקום 23 ב-2019). 37. "PUSH THE BUTTON" - טיפקס (מקום 24 בחצי גמר 2007). 38. "יבוא יום" - שרי צוריאל ומוטי גלעדי (מקום 19 ב-1986). 39. MADE OF STARS"" - חובי סטאר (מקום 14 ב-2016). 40. "M.I" - מיכאל בן דוד (מקום 13 בחצי גמר 2022). 41. "זה הזמן/TOGETHER WE ARE ONE" - אדי בטלר (מקום 23 ב-2006). 42. "שמח" - פינג פונג (מקום 22 ב-2000). 43. I FEEL ALIVE"" - אימרי זיו (מקום 23 ב-2017). 44. "דינג דונג" - דנה אינטרנשיונל (מקום 15 בחצי גמר 2011). 45. "שירו" - להקת שירו והסולנית שרהל'ה שרון (מקום 24 ב-1993). 46. "רק בשבילו" - מורן מוזר (מקום 14 בחצי גמר 2013). 47. SAME HEART"" - מיי פיינגולד (מקום 14 בחצי גמר 2014). 48. "שלום עולם" - גלית בל (מקום 28 בחצי גמר 1996).