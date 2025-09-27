המורשת חיה: השקת אלבומיו של ענר שפירא שנרצח במיגונית המוות

ענר, שנרצח במתקפת ה-7 באוקטובר אהב ליצור מוזיקה • הוא הציל את חייהם של רבים לאחר שהדף בידיים חשופות רימונים • אמש, בערב מיוחד לזכרו, הופיעו מיטב האמנים עם השירים שכתב והלחין • צפו בכתבה המלאה