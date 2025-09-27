המורשת חיה: השקת אלבומיו של ענר שפירא שנרצח במיגונית המוות
ענר, שנרצח במתקפת ה-7 באוקטובר אהב ליצור מוזיקה • הוא הציל את חייהם של רבים לאחר שהדף בידיים חשופות רימונים • אמש, בערב מיוחד לזכרו, הופיעו מיטב האמנים עם השירים שכתב והלחין • צפו בכתבה המלאה
1 דקות קריאה
ענר שפירא, הגיבור ממיגונית המוות ברעים, שנרצח במתקפת ה-7 באוקטובר לאחר שהדף בידיים חשופות רימונים והציל את חייהם של רבים, אהב ליצור מוזיקה. אמש, בערב מיוחד לזכרו בבארבי, הופיעו מיטב האמנים עם השירים שכתב והלחין. צפו בכתבה המלאה
