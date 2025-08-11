מדונה לאפיפיור: "לא יכולה לשאת את סבל הילדים בעזה"

מומלצים -

הזמרת האמריקנית מדונה התייחסה הערב (שני) למלחמה, כשכתבה בפוסט באינסטגרם כי היא "לא יכולה לשאת עוד את סבל הילדים בעזה". בנוסף, פנתה לאפיפיור לאו ה-14 בקריאה: "אבינו הקדוש, אנא לך לעזה והבא את אורך לילדים לפני שיהיה מאוחר מדי".

עוד הוסיפה הזמרת: "כאם, אני לא יכולה לשאת את סבלם. ילדי העולם שייכים לכולם. אתה היחיד מאיתנו שלא ניתן למנוע ממנו כניסה. אנו זקוקים לשערים ההומניטריים שייפתחו במלואם כדי להציל את הילדים התמימים הללו. אין עוד זמן. אנא אמור שתלך".