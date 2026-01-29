הכבוד של אשרף: 5 דברים שלא ידעתם על הכוכב הטורקי שמשגע את ישראל

אם עוד לא שמעתם את השם "אשרף טק", כנראה שלא פתחתם את הרשתות החברתיות בחודש האחרון. הדרמה הטורקית החדשה הפכה לשיחת היום בקרב הצופים בישראל, והאיש שעומד במרכזה הוא הסיבה העיקרית לכך שאי אפשר להוריד את העיניים מהמסך.

"הכבוד של אשרף" (בטורקית: Eşref Rüya), שעלתה לאוויר בדצמבר 2025 ומשודרת ב-Yes, Hot ו-סלקום tv, היא הרבה מעבר לעוד טלנובלה.

העלילה עוקבת אחרי כנופיית "היתומים" ובראשה אשרף – מאפיונר קשוח ואכזרי שמחזיק בקוד כבוד נוקשה, ונקרע בין נאמנות לעולם הפשע לבין אהבה אסורה.

עבור הקהל הישראלי, שמכיר היטב סדרות כמו "פאודה" ו"הגבעה", השילוב של אקשן מחוספס, בגידות משפחתיות ורגש מתפרץ, הפך את הסדרה לבינג' חובה.

מי שנכנס לנעליו הגדולות של אשרף הוא צ'האטאי אולוסוי בן ה-35. אולוסוי, יליד איסטנבול, משלים בסדרה הזו את הטרנספורמציה המקצועית שלו: הוא כבר לא ה"בייבי פייס" מסדרות רומנטיות, אלא שחקן שמביא למסך שילוב נדיר של קשיחות פיזית ופגיעות רגשית.

הכימיה החורכת שלו עם הפרטנרית דמט אוזדמיר (המגלמת את ניסאן) הפכה אותו לאייקון ויראלי ולשחקן המבוקש ביותר בטורקיה של 2026.

5 דברים שלא ידעתם על האיש שמגלם את אשרף טק, צ'אטאי אולוסוי:

1. שיאן השכר של התעשייה

ההצלחה של אולוסוי מתורגמת למספרים חסרי תקדים. על פי הדיווחים, השכר שלו עבור כל פרק ב"הכבוד של אשרף" עומד על 3.5 מיליון לירות טורקיות.

בחישוב מהיר לדולרים, מדובר על כ-100 אלף דולר לפרק בודד – סכום שובר שיאים בטלוויזיה הטורקית.

2. הלילה ששינה את חייו

הקריירה שלו התחילה בערב אחד בשנת 2010, כשהיה בן 20 בלבד. באותו לילה הוא זכה בתואר "הדוגמן הטוב ביותר של טורקיה". שעתיים בלבד (!) לאחר הזכייה, הוא כבר קיבל את ההצעה לתפקיד הראשי הראשון שלו בסדרה "נערה ושמה פריהא", ומאז לא הביט לאחור.

3. חלוץ הסטרימינג הטורקי

לפני שהפך לאשרף, אולוסוי עשה היסטוריה כשנבחר לככב ב"המגן" (The Protector) – הסדרה הטורקית המקורית הראשונה אי פעם של נטפליקס. הוא היה החלוץ שפתח את הדלת להפקות הענק הטורקיות בפלטפורמה הבינלאומית.

4. נתונים של שחקן כדורסל

בסדרה הוא נראה מאיים וגדול פיזית, ולא בכדי. אולוסוי מתנשא לגובה מרשים של 1.88 מטרים, נתון שעזר לו מאוד בתחילת דרכו על מסלולי הדוגמנות וכיום משמש אותו להפגנת נוכחות כוחנית בתפקידי אקשן. המראה הייחודי שלו הוא תוצאה של שילוב גנטי מעניין: אביו ממוצא טורקי-בולגרי, ואמו ממוצא בוסני. המיקס הזה יצר את הלוק שכבש מיליונים – מאיסטנבול ועד תל אביב.

5. סליחה אבל הוא תפוס

הטיקטוק עמוס בתמונות וסרטונים של אולוסוי עם בת זוגו אסליהאן מאלבורה. אבל לפי הרקע הרומנטי שלו שכלל הרבה אהבות שנראו שהולכות לכוון של חתונה ונגמרו - יש לכן עוד סיכוי.