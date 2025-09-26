המלחין מוני אמריליו ("בארץ אהבתי") הלך לעולמו בגיל 93

המלחין והמעבד מוני אמריליו הלך הערב (שישי) לעולמו בגיל 93. רבים משיריו הפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, בהם "בארץ אהבתי השקד פורח", "האיש מן הבקעה" ו"עץ האלון". במהלך הקריירה שלו כתב לאמנים רבים, בהם דורית ראובני, חווה אלברשטיין והלהקות הצבאיות. ב-2004 זכה בפרס אקו"ם על מפעל חיים.

אמריליו נולד ב-1932 בסקופיה (לשעבר יוגוסלביה, כיום צפון מקדוניה). בצעירותו למד לנגן על כינור ואקורדיון, וכן למד קומפוזיציה וכתיבת יצירות מוזיקליות קלאסיות. בגיל 20 עלה לישראל והתגורר בקיבוץ מרחביה. מטעם הקיבוץ הוא נשלח ללמוד קומפוזיציה ומוזיקה והמשיך לאחר מכן ללמוד בתל אביב. בשנותיו הראשונות בארץ כתב יצירות קלאסיות, ובשנות ה-60 החל להלחין שירים לזמר העברי.

בין השנים 1977-1963 השתתף בפסטיבל הזמר והפזמון של קול ישראל ברציפות, ובמרביתם זכה במקומות הראשונים עם שירים כמו "עץ האלון" בביצוע של יהורם גאון, "ומתוק האור בעיניים" בביצוע של ששי קשת, "השיר על ארץ סיני" בביצוע של שלמה ארצי ו"רקפת" בביצוע של רוחמה רז.