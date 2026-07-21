מבדיחה ברשת לבמה הגדולה בעולם: הדיג'יי הישראלי שכבש את טומורולנד

פסטיבל טומורולנד בבלגיה נחשב בעיני רבים לאירוע הפסגה העולמי של המוזיקה האלקטרונית, המושך אליו מדי שנה מאות אלפי חוגגים מכל קצוות תבל. אלא שהשנה, דרכו של הנציג הישראלי ראניו (ערן יוסף) אל הבמה הנחשקת לא עברה במסלול הרגיל של חוזי ענק או סוכני תעשייה משפיעים, אלא החלה כבדיחה פנימית וקטנה ברשתות החברתיות.

הדיג'יי הישראלי שחזר בהתרגשות את הרגע שבו עלה לעמדה מול קהל ההמונים המשולהב וציין באולפן: "זה לא נקלט, ההתרגשות לא נקלטת... שם הבנתי שטוב, זה קורה".

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הסיפור המדהים החל כאשר המוזיקאי העלה לחשבון האינסטגרם שלו צילום מסך של התכתבות פיקטיבית לחלוטין בינו לבין העמוד הרשמי של הפסטיבל הבלגי. כדי להפוך את המתיחה למשעשעת, הוא זייף תגובה שבה נכתב לכאורה כי עליו להשיג 10,000 לייקים כדי לנגן באירוע.

מה שהחל כהלצה הפך לוויראלי בטירוף, חצה את רף ה-200,000 לייקים וזכה לדחיפה משמעותית מהצמד הבינלאומי ויני ויצ'י. הדיג'יי הישראלי ביקש להודות להם על הפרגון החם ואמר: "אין עליהם, באמת מאוד חשוב להם הישראליות והגאווה הלאומית. פתאום כשהם ראו שיש הזדמנות לפרגן למישהו צעיר שהוא מישראל, ישר הם קפצו ופרסמו בסטורי".

https://www.instagram.com/p/Da5_P2MFiab/?utm_source=ig_web_button_share_sheet לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בעקבות הרעש העצום ברשת, מנהלי טומורולנד פנו אל ראניו באופן רשמי, בדקו את החומרים המוזיקליים שלו ולאחר אופרציה מלחיצה של כמה שעות - אישרו את השתתפותו. הפנטזיה הפכה למציאות חיה ובועטת כאשר עלה לעמדה מול קהל עצום, מלווה במאות רוקדים שהניפו דגלי כחול-לבן.

המוזיקאי סיכם את החוויה הבלתי נשכחת שליוותה אותו על הסט, והצהיר בגאווה: "מבחינתי זה לא היה משהו שאפשר להסביר במילים או שאפשר לתאר מה שחוויתי באותו רגע. הייתה שם פשוט תחושה לאומית חזקה ממש. מלא ישראלים, מלא ישראלים, כל הישראלים הגיעו לראות אותנו".