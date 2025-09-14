הקהל הכריע: למרות ההפגנות - סרטו של נעם תיבון זכה בפרס

מומלצים -

למרות ההפגנות והחשש של מארגני האירוע לשדר את הסרט התיעודי "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", מתוך 200 סרטים - הוא זכה הערב (ראשון) בפרס בחירת הקהל לסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי של טורונטו. הסרט בבימויו של בארי אייבריץ’, מתמקד בפעולות החילוץ של האלוף (מיל׳) נעם תיבון במהלך טבח 7 באוקטובר ובפעילותיו לאחריו.

רשימת הזוכים נשלחה בדוא"ל לפני שתוכרז בטקס ב-TIFF Lightbox. בחודש שעבר, מארגני פסטיבל הקולנוע הבין-לאומי של טורונטו (TIFF) הודיעו ​​כי יסירו את הסרט מההקרנות שלו עקב חששות ביטחוניות ובעיית ״זכויות יוצרים״. ההחלטה עוררה ביקורת מצד פוליטיקאים, ארגונים יהודיים ואנשי תעשיית הבידור. בסופו של דבר, הוחלט להחזיר את הקרנת הסרט.

נעם תיבון מסר בתגובה לזכייה: "הקהל אמר את דברו. הניצחון הזה הוא של כל מי שהיה שם ב-7 באוקטובר ויודע את האמת על היום הנורא הזה. הבחירה הזו מוכיחה את הכוח של האמת שלנו, ואת החשיבות של מאבק למען האמת, בלי לוותר ובלי להתייאש. אני רוצה להודות לבמאי בארי אייבריץ', לצוות ההפקה, ולקהילה היהודית בקנדה שעמדה לצידנו לאורך כל הדרך. גם היום אני חוזר ואומר: 7 באוקטובר לא יסתיים עד שלא נחזיר את כל החטופים, ואת מי שנחטף חי אנחנו חייבים להחזיר בחיים. החזרת החטופים היא אבן היסוד של שיקום מדינת ישראל".

בהודעה משותפת של הנהלת הפסטיבל ויוצר הסרט בארי אבריץ', שפורסמה בחשבון הפסטיבל ברשת X, נמסר כי ״TIFF ויוצר הסרט שמעו את הכאב והתסכול שהביע הציבור״ ולאחר דיונים נמצא פתרון המאפשר את הקרנת הסרט. עוד נכתב, ״תמיד נהיה מחויבים להצגת נקודות מבט מגוונות ואמונה בכוחו של סיפור לעורר ולעודד דיאלוג והבנה. אנו מודים לקהל ולקהילה שלנו על התשוקה, הכנות והאמונה בחשיבות הקולנוע״.

ההסבר הרשמי שנתנה ההנהלה לביטול הסרט היה תלוש מלכתחילה: ״קושי משפטי״ הנוגע לשימוש בצילומים שצולמו על ידי מחבלי חמאס בגזרת נחל עוז והופצו בזמן אמת לכלי התקשורת בעולם, לטענתם ללא אישור שימוש רשמי. בפועל, מאחורי הקלעים התקבלו איומים על הפגנות אנטי-ישראליות והפרות סדר סביב ההקרנה - ואלו הובילו לביטולה.

הסרט היה היצירה הישראלית היחידה שהוקרנה השנה בפסטיבל. במסגרתו, הוצגו מספר סרטים של יוצרים פלסטינים או כאלה העוסקים בסכסוך מנקודת מבט פרו-פלסטינית. ״הדרך בינינו״, מתמקד בפועלו של האלוף תיבון ביום מתקפת 7 באוקטובר, כולל חילוץ בני משפחתו מקיבוץ נחל עוז, הצלת זוג שנמלט ממסיבת הנובה וחילוץ חיילים פצועים תחת אש. הוא הסרט הראשון בפסטיבל היוקרתי המתאר את האירועים מנקודת מבט ישראלית.

כאמור, הקרנת הסרט הייתה שנויה במחלוקת ועוררה סערה בעולם. הנושא משך אליו הפגנות פרו-פלסטיניות ופרו-ישראליות מתחרות מחוץ להקרנה היחידה שלו שהתקיימה השבוע, אבל בסופו של דבר, הקהל הכריע את המחלוקת.