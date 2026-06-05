בלי סודות: חני נחמיאס מדברת על ההתפכחות מאז ה-7 באוקטובר

חמישה עשורים שחני נחמיאס נמצאת על המסך ועל הבמות. דורות של ילדים גדלו על החיוך המוכר שלה, אבל שום דבר לא הכין את ה"מאמי הלאומית" לסערה שמתחוללת בחייה לאחרונה. כשנחמיאס החליטה להשמיע קול אחר, שחורג מהמקהלה המקובלת בעולם התרבות, היא גילתה שהמחיר עלול להיות רועש במיוחד. פתאום, האומנית שכולם אהבו לאמץ, מצאה את עצמה בקו האש.

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הטריגר היה הופעתה בערוץ 14, שפתחה עליה את ארובות השמיים של אנשי קפלן. נחמיאס לא מתחרטת, אבל היא בהחלט המומה מעוצמת הלהבות. היא כבר לא מוכנה ליישר קו או לדקלם מסרים צפויים, גם אם זה אומר לעמוד מול מתקפה חזיתית של מי שפעם הריעו לה בשורה הראשונה.

"הם רוצים להפוך את הדמוקרטיה הנפלאה לדיקטטורה. הם יגידו לי איפה מותר לי לדבר, איפה אסור לי לדבר, מה מותר לי לומר, מה אסור לי לומר? אבל אני נורא מתנצלת, יש לי יכולת דיבור מופלאה, אז למה אני צריכה עצות ממישהו?", אמרה.

בבסיס השינוי עומדת התפכחות כואבת מאשליות השלום של פעם. נחמיאס מציגה תפיסת עולם שהשתנתה מול המציאות של ה-7 באוקטובר, ומסרבת להתנצל על כך שפקחה את עיניה. היא מדברת בפתיחות על הניסיון להשתיק אומנים בעלי דעות שונות, ומבהירה שבעולם של היום, להגיד את מה שאת באמת חושבת זו המערכה הכי מאתגרת וחשובה בקריירה הארוכה שלה.

אבל בתוך הרעש הגדול, יש גם נחמה גדולה ושקט פנימי. לצד המופע המשותף עם בן זוגה, יהודה אליאס, היא פורחת באהבה שמעולם לא חוותה כמותה. בין הכותרות הסוערות לביקורת ברשתות, נחמיאס מוצאת את האיזון במוזיקה ובזוגיות. היא אולי איבדה את הקונצנזוס האוטומטי, אבל הרוויחה את עצמה מחדש - חזקה, מאוהבת ושלמה הרבה יותר.