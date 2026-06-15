המוזיקאי הבינלאומי אוליבר טרי הצטרף אמש (ראשון) לרשימה הטרגית של אנשים מפורסמים שנהרגו בתאונות פתאומיות, לאחר שנהרג בהתרסקות מסוק בברזיל. לאורך ההיסטוריה, דמויות מוכרות משלל תחומים, כמו מוזיקה, קולנוע, ספורט ופוליטיקה, מצאו את מותן בשבריר של רגע שזעזע את העולם.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הנסיכה דיאנה

"ליידי די", שהייתה ידועה גם בתור "נסיכת העם", הייתה אחת הדמויות האהודות ביותר במשפחת המלוכה הבריטית. בזמן נישואיה לנסיך צ'ארלס, שמאז כבר הוכתר למלך, הנסיכה דיאנה פעלה לקידום נושאים שנחשבו לא שגרתיים, בהם שינוי הסטיגמה נגד החולים במחלת האיידס, ולאיסור השימוש במוקשים נגד בני אדם. נוסף על כך היא עסקה בפעילות צדקה למען ילדים וקשישים, והייתה יו"ר אגודת החרשים הבריטית.

ב-31 באוגוסט 1997, העולם הוכה בתדהמה עם הידיעה שהנסיכה דיאנה נהרגה בתאונת דרכים בפריז. באותו הלילה, היא ובן זוגה עזבו את בית המלון בו שהו, והחלו בנסיעה מהירה ברחובות העיר לאחר שצלמי פפראצי רדפו אחריהם כשהם רכובים על אופנועים. במהלך הנסיעה, רכב המרצדס בו נסעו התנגש בעמוד בטון במהירות גבוהה. כתוצאה מכך, נהג הרכב ובן זוגה של דיאנה נהרגו במקום, והיא נפטרה מאוחר יותר בבית החולים. בחקירת האירוע נמצא כי הנהג היה תחת השפעת אלכוהול ונהג בקלות ראש, אך גם כי המרדף על ידי צלמי הפפארצי תרם לתאונה.

מותה הפתאומי של הנסיכה האהובה בגיל 36, הביא לגל חסר תקדים של אבל ברחבי העולם, עם מיליוני אנשים שעמדו ברחובות לונדון לזכרה של מי שהגדירה מחדש את תפקידו של בית המלוכה לשרת את העם. השיר שנכתב מחדש לזכרה על ידי אלטון ג'ון, Candle in the Wind, הגיע לראש מצעד הבילבורד האמריקני.

אבראהים ראיסי

הנשיא השמיני של הרפובליקה האיסלאמית של איראן, היה ידוע בתור אחת הדמויות הקיצוניות ביותר במדינה. לפני שהחל לכהן כנשיא ב-2021, ראיסי שימש במספר תפקידי מפתח במערכת המשפט האיראנית, בהם ראש הרשות השופטת, התובע הכללי של איראן, והתובע הכללי של מחוז טהרן. הוא זכה לכינוי "הקצב של טהרן" בשל חלקו בהוצאות להורג של עשרות אלפי אסירים פוליטיים בשנת 1988, שנמשכו כחמישה חודשים.

מותו של ראיסי הגיע ב-19 במאי 2024, בעת שעשה את דרכו מאזרבייג'ן בחזרה לאיראן, כשהמסוק עליו שהה התרסק בלב אזור מיוער סמוך לגבול עם אזרבייג'ן. באיראן חשדו תחילה כי מדובר היה בניסיון התנקשות ישראלי, אך לאחר מכן התברר כי המסוק התרסק בשל תנאי מזג אוויר קשים שכללו ערפל כבד. ביחד עם ראיסי נהרג גם שר החוץ האיראני, חוסיין אמיר עבדללהיאן. לצד התגובות האבלות, הידיעה על מותו של ראיסי התקבלה בשמחה בקרב מתנגדי משטר רבים באיראן ומחוצה לה.

קובי בראיינט

שחקן ה-NBA וכוכב הלוס אנג'לס "לייקרס" שיחק כשני עשורים במדי הקבוצה, איתה זכה בחמש אליפויות ובפרס MVP, עד פרישתו בשנת 2016. בראיינט היה ידוע בכינויו "הממבה השחורה", על שם הנחש הארסי, בשל היכולת שלו לקלוע עם דיוק של 99%, במהירות מרבית וקצב מהיר.

מותו הטרגי של אגדת הכדורסל אירע בבוקר ה-26 בינואר 2020, בעת שהיה בדרכו לצפות במשחק כדורסל באקדמיית הספורט שהייתה בבעלותו. המסוק שעליו טס נקלע לתנאי ערפל קשים, ולבסוף התרסק על צלע הר באזור לוס אנג'לס. קובי בראיינט היה בן 41 במותו, ביחד איתו נהרגו כל שמונת הנוסעים האחרים, בהם גם בתו בת ה-13 ג'יאנה.

אלייה

מי שסומנה כאחת ההבטחות הגדולות של סצנת ה-R&B של תחילת שנות ה-2000, מצאה את מותה בגיל 22 בלבד. אלייה החלה את הקריירה שלה בשנות ה-90, כשאלבומיה נמכרו במיליוני עותקים בארצות הברית. לשיא הקריירה שלה היא הגיעה בשנת 2000 כשהוציאה את השיר "Try Again", שהגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקני וזכה להצלחה מסחררת גם ברחבי העולם.

לאחר שצילמה וידאוקליפ באיי הבהאמה, אלייה ואנשי צוותה עלו על טיסה חזרה לארצות הברית ב-25 באוגוסט 2001 - טיסה שממנה לא חזרו. בחקירת ההתרסקות התגלה כי המטוס הקטן נשא משקל כבד בשל הציוד הרב שהיה עליו, ונוסע אחד מעל המותר. כמו כן עלה בחקירה כי הטייס זייף את רשיון הטיסה שלו, ובגופתו נמצאו עקבות של סמים ואלכוהול.

ענבל פרלמוטר

גם לעולם המוזיקה הישראלי יש את סיפור האבידה הטרגית של יוצרת שחייה נגדעו בפתאומיות. הזמרת והיוצרת ענבל פרלמוטר התפרסמה בישראל של שנות ה-90 בתור המייסדת והסולנית של להקת "המכשפות", ושיתוף הפעולה שלה עם קורין אלאל, עמה הייתה בקשר רומנטי. חברות הלהקה היו פורצות דרך במוזיקה הישראלית, בהיותן להקת הרוק הנשית הראשונה שהצליחה לחדור למיינסטרים המקומי. חייה של פרלמוטר ידעו עליות וירידות, בין היתר בשל התמכרותה להרואין.

ענבל נהרגה בתאונת דרכים בליל ראש השנה, ה-1 באוקטובר 1997, בעת שעשתה את דרכה לתל אביב אחרי ארוחת חג עם משפחתה. למרות ההיסטוריה הידועה שלה עם התמכרויות, בגופה של פרלמוטר לא נמצאו עקבות של סמים או אלכוהול. על פי ההערכות, התאונה נגרמה כתוצאה מכשל בבלמי הרכב, שהיה רכב אספנות מיושן. היא הייתה בת 26 במותה.