סודות האירוויזיון: יזהר כהן חושף - מדוע נאלץ לישון ליד איש מוסד?

זוכה האירוויזיון יזהר כהן התראיין היום (ראשון) לסיריל עמר ב"מהדורת חמש", ודיבר על ההישג המדהים של ישראל באירוויזיון אמש בווינה. "אני חושב שניצחנו בגדול", הוא אמר. "הראינו לשונאינו מי שולט בעניינים. עם כל ה'בוז' וכל מה שמדברים, אנחנו דוהרים קדימה ואנחנו באירוויזיון תותחים, לא יעזור להם".

בנוסף הוא חשף סוד מהתחרות של שנת 1978, בה זכה: "ישן איתי במיטה איש מוסד עם אקדח שלוף כל הזמן. הייתה סיסמה, כל דפיקה בדלת הוא היה עומד עם אקדח שלוף. יש צילומים שלי מהזכייה ומהתחרות שיש אבטחה מוסווית, מישהו עם חליפה ופפיון ואף אחד לא ידע". עם זאת הוא מוסיף, "היינו הרבה יותר רגועים כי לא הופנתה אלינו כזו שנאה קולנית ואגרסיבית. תמיד הרגשנו כישראלים גאים ושיחקנו אותה".

הוא התייחס גם לראיונות שמסר לכלי תקשורת באירופה לאחרונה: "אני מתראיין לכל התקשורת באירופה - ונכנס בהם כהוגן. אין לי שום פחד ושום חשש. הם ממשיכים עם המנטרה שלהם, "'פלסטין, פלסטין, פלסטין', למרות שאני מסביר ומעמיד אותם על עובדות, רובם שטופי מוח ממש, אבל זה יחלוף. אנחנו צריכים להמשיך בשלנו ואנחנו מנצחים, זה הכי חשוב".

לשאלה במה שונה האירוויזיון מהתחרות שבה השתתף השיב כהן כי "זה עולם אחר, זו תקופה אחרת, ישראל אחרת, אירופה שונה, האירוויזיון היה אחר - הרבה יותר רציני, לא כמו מסיבה קצת מקורקסת אלא אירוע מאוד ממלכתי בכל אירופה. זה היה משודר לכולם, היה מעין עוצר בכל אירופה וגם בישראל. היה ניצחון ענק, רעידת אדמה".