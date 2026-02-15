סוד הקסם: המנטליסט הישראלי שכבש את דיקפריו והבקהאמים

אביב דורה הוא לא עוד קוסם ששולף שפנים מהכובע - הוא מנטליסט, אמן חושים שחוקר את גבולות המוח האנושי וגורם לאנשים להטיל ספק במציאות שלהם. דורה לא מנסר נשים או מרחף באוויר; הוא פשוט גורם לכם להיות בהלם מהמחשבות שלכם. היכולות המדהימות שלו כבר הספיקו להטריף את הכוכבים הגדולים בעולם, מלאונרדו דיקפריו ומשפחת בקהאם ועד נובאק ג'וקוביץ' וכריס רוק. עבורו, המפגש עם המפורסמים הוא הזדמנות להפגין "חוצפה ישראלית" בריאה ולשבור את הקרח דרך תדהמה טהורה.

המסע של דורה החל כבר בגיל שמונה, אז גילה את היכולת המיוחדת שלו להשפיע על הסובבים אותו. בגיל עשר הוא כבר עמד על במות, וגם כשהוריו ליוו את התשוקה שלו בחשש ראשוני, הכישרון המולד פילס את הדרך להיכלי התרבות המכובדים ביותר. היום הוא כובש כל במה אפשרית - מהופעות רחוב אינטימיות ועד לשידורי טלוויזיה שבהם חזה במדויק את תוצאות הבחירות והאירוויזיון. הריגושים הבינלאומיים בחו"ל הם אכן שיא, אך לדבריו, הסיפוק האמיתי מגיע כשהוא חוזר הביתה ומרגיש את הערך כאומן ישראלי.

הקהל הישראלי נחשב בעיניו למאתגר במיוחד – הוא תמיד מחפש איך דופקים אותו, אבל דורה נהנה מהאתגר. ברגע שהדינמיקה נוצרת והחשדנות נעלמת בתוך הפרפורמנס, הוא מצליח להוכיח שהמוח האנושי הוא המופע הטוב בעולם.

למרות ההצלחה הפנומנלית, דורה נשאר עם הרגליים על הקרקע ומגדיר את רמת ההתרגשות שלו לפני כל מופע בציון עשר עגול. הוא נהנה להופיע בפני חמישה אנשים בדיוק כפי שהוא נהנה למלא את היכל בנייני האומה. החלום הגדול שלו הוא להמשיך לעבוד קשה ולעשות היסטוריה בתחום אמנות החושים, כשהוא מוכיח שאין גבול לכוחה של המחשבה. עבור אביב דורה, הבמה היא הכל, והוא מרגיש שזו רק ההתחלה במסע לכיבוש הפסגה הבאה.