ניו יורק בחגים? מחיר הטיסות שובר שיאים - דלתא תחזור לשוק

ניו יורק, היעד המבוקש ביותר לישראלים, הופך גם השנה לרותח ויקר במיוחד בחגי תשרי. אל על, יונייטד וארקיע כבר מתחרות על הנוסעים - והיום חוזרת לזירה גם דלתא האמריקנית, בתקווה לשנות את המאזן.

בדיקה שערכנו מעלה כי לקראת סוכות הקרוב, הפערים בין החברות האמריקניות אינם גדולים, והמחיר הנמוך ביותר דווקא אצל אחת החברות הישראליות.

עוז ברלוביץ, סמנכ"ל מסחר ארקיע, מסביר: "המחירים נשארים כמעט זהים, אבל הישראלים מעדיפים לעיתים קרובות לטוס עם חברה מקומית - בגלל תחושת הביטחון, השפה והשירות שמותאם להם".

עם זאת, המומחים מעריכים שחזרת דלתא לשוק עשויה בעתיד להכניס תחרות שתמתן את המחירים, בעיקר בעונות החמות והעמוסות. בינתיים, בסוכות הקרוב - המחירים לניו יורק נשארים בשמיים.