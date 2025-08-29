דב נבון ספד בדמעות לרמי הויברגר: "לימדת אותי להיות אמיץ"

מומלצים -

מאות אמנים, חברים ובני משפחה הגיעו היום (שישי) לטקס האשכבה לשחקן והבמאי רמי הויברגר, שנערך בתיאטרון הבימה.

השחקן דב נבון ספד בדמעות: "קמתי הבוקר עם ים סיפורים על רמי, וזה גרם לי לחייך ולהתגעגע. רמי, בחיים לא חשבתי שאספיד אותך, נמנעתי מזה ודחפת אותי שוב לעשות את הדבר הנכון - למרות הפחד".

"היית אירוע יוצא דופן, יהלום קורן ולא מלוטש", סיפר, "זכיתי להיות חלק מהחיים שלך - לידות, גידול ילדים, ופיקניקים. בצהריים הכל היה נפסק כי הוא היה הולך להכין שניצלים לילדים. לימדת אותי להיות מספיק אמיץ ולהסכים להיפרד. רמי אני מת עלייך ואני אתגעגע".

השחקן דביר בנדק הוסיף: "חשבתי איך נפרדים מרמי בסגנון שלו, והסגנון שלו היה להיעלם. אני התאהבתי ברמי לפני 25 שנים כשהוא הגיע לחזרות להצגה 'שתי טיפות מים' - התפעלתי ולמדתי ממנו הרבה. חשבתי על הכוח שלו ואמרתי שאני רוצה להיות כמוהו, לא לעשות כלום ולהביע כל כך הרבה".

"נפגשנו מספר פעמים בעשורים האחרונים, אבל אני רוצה לדבר על הפרידה המקצועית", הוסיף, "טסנו לצילומים של חודשיים עבור הסרט גולדה, ולא תיארתי לעצמי שאהיה הפיליפיני שלו. ראיתי שקשה לו עם טכנולוגיה או עם סיגריה ומצית אבל לא ידעתי שזה עד כדי כך".

הוא הוסיף: "רמי היה האיש הכי חד ומסור על הסט, הסתכל לנו בעיניים ותמיד היה שם בשבילך. הוא תמיד היה פרטנר נפלא ואני מצטער על האובדן של כולנו. תנוח בשלום".