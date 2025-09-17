בגלל זכיית הסרט הפרו-פלסטיני: יוקם טקס פרסים אלטרנטיבי

מומלצים -

לאחר סערת בחירתו של הסרט "הים" שעתיד לייצג את ישראל באוסקר, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הכריז הערב (רביעי) על השקת "טקס האוסקר הישראלי הממלכתי". ​הטקס החדש נועד להוות אלטרנטיבה ממלכתית ורשמית לטקס פרסי אופיר של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. לדבריו הטקס הנוכחי "אינו מייצג בשנים האחרונות את הציבור הישראלי ורוב אזרחי ישראל, אלא מהווה במה לקולות קיצוניים והזויים בשולי החברה הישראלית הפוגעים במרקם החברה הישראלית".

לדבריו, הטקס החדש נועד להעניק במה ראויה ליצירה ישראלית איכותית המייצגת את רוח החברה הישראלית ואת ערכיה, ובכך לחזק את הקולנוע הישראלי המקומי ולעודד מצוינות בתעשייה. עוד ציין כי אין מדובר בפרויקט חדש, אלא בכזה שעומלים עליו בחודשים האחרונים גורמי מקצוע במשרד התרבות והספורט. "המטרה היא לייצר טקס ממלכתי ורשמי וראוי לתעשייה הישראלית שישקף את בחירות הציבור ויצדיק את כספי משלמי המיסים", נמסר.

לדברי השר, מדובר בצעד נוסף במסגרת רפורמת הקולנוע שנועדה "לחבר את הציבור לקולנוע הישראלי ולהחזיר את הקולנוע לעם". מטעמו של שר התרבות והספורט נמסר: "לצערי, בשנים האחרונות הפך טקס פרסי אופיר לבמה שמקדשת נרטיבים זרים ומנותקים מהעם עם אמירות ברורות נגד מדינת ישראל, חיילי צה"ל וככלי לניגוח פוליטי. על כן החלטתי להפסיק את המימון מכספי הציבור לטקס שמייצג קבוצה מצומצמת ויורק בפרצופם של אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. במקום זאת, נקים טקס חדש, ממלכתי ורשמי שישקף את העשייה הקולנוע התרבותית והמגוונת של מדינת ישראל, ויעניק כבוד והערכה ליוצרים שיצירותיהם מחזקות את רוח העם ואת האחדות בתוכנו".

i24NEWS

​"טקס האוסקר הישראלי הממלכתי" יעניק פרסים בקטגוריות מרכזיות, ביניהן: פרס לסרט העלילתי הטוב ביותר, ​פרס לסרט התיעודי הטוב ביותר, ​פרס לסרט אנימציה/קצר הטוב ביותר, ​פרס הבמאי הטוב ביותר ו​פרס השחקן והשחקנית הטובים ביותר.

​הטקס ינוהל על ידי צוות שופטים מקצועיים ובחירת הזוכה תתבצע ברוב קולות. ​טקס הענקת הפרסים יתקיים אחת לשנה, ופרס כספי של 100 אלף שקלים יוענק לזוכי הקטגוריות השונות. פרס מיוחד בשם "מפעל חיים" יוענק ליוצר או יוצרת המשלימ/ה 25 שנות עשייה בקולנוע הישראלי.

​השר זוהר סיכם ואמר: "הגיע הזמן שנדבר בקולנוע על הסיפורים המיוחדים שלנו, על הגבורה, על הנחישות ועל כל מה שהופך אותנו למדינת ישראל. אני קורא לכל היוצרים להצטרף אלינו ולבנות יחד תעשייה שתהיה מקור לגאווה לאומית".

אחרי הזכייה של הסרט "הים" בטקס פרסי אופיר הישראלי, הודיע הבוקר זוהר כי הוא עוצר את מימון הטקס מתקציב המדינה. "זו הייתה יריקה בפרצוף של אזרחי ישראל", אמר. הסרט הפרו-פלסטיני "הים" של שי כרמלי פולק זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, כאשר הסרט מציג את נקודת מבטו של ילד פלסטיני שרוצה להגיע לים. על פי לשכת השר הסרט "מציג באופן שלילי את חיילי צה״ל ואת מדינת ישראל".

עוד נמסר מטעמו של השר זוהר: "הזכייה השערורייתית בטקס עוררה זעמם של אזרחי ישראל רבים וחיילי צה״ל שמקדישים את חייהם להגנת על המולדת, מה שהוביל את שר התרבות והספורט מיקי זוהר להודיע על שלילת התקציב לטקס המביש שמתוקצב דרך האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, כבר מהשנה הקרובה, שנת 2026".

"אין יריקה גדולה יותר בפרצוף של אזרחי ישראל מהטקס השנתי המביך והמנותק של פרסי אופיר. העובדה שהסרט הזוכה בפרס מציג את החיילים הגיבורים שלנו בצורה מכפישה ושקרית בזמן שהם נלחמים ומסכנים את חייהם כדי להגן עלינו, כבר לא מפתיעה אף אחד״, סיכם השר זוהר.