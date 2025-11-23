מיס ישראל ומיס פלסטין כבר לא: "חלקתי במה עם טרוריסטית"

לאחר שתחרות מיס יוניברס, שסבלה משערוריות, הסתיימה ביום שישי, דרשה היום (ראשון) מיס ישראל מלאני שיראז עשור, שישללו ממיס פלסטין נאדין איוב, את מעמדה ברשימת 30 המובילות. זאת בעקבות ב"ניו יורק פוסט" שחשף את נישואיה לבנו של טרוריסט מורשע. "חלקתי במה עם טרוריסטית", אמרה עשור.

איוב, שייצגה את "פלסטין" בתחרות, נשואה לבנו של הטרוריסט הידוע לשמצה של פתח, מרואן ברגותי, ואף קראה לבנה על שמו. "תחרות מיס יוניברס לא אמורה לסלוח להונאה, הפרות של קוד ההתנהגות שלה ובמיוחד לטרור, אני מצפה מהם לנקוט בפעולה מתקנת", אמרה מיס ישראל, בת 27, ל"פוסט" אתמול, יום לאחר שמיס מקסיקו פטימה בוש הוכתרה כזוכה בתחרות.

"זה עושה לי צמרמורת לחשוב שהיינו באותו חדר כל כך הרבה פעמים", הוסיפה עשור וציינה תמונות של איוב עם בעלה ועם אשתו של ברגותי. "נראה כי הן מזדהות עם הטרור", אמרה, "זה מזעזע שכולנו חלקנו במה עם מישהי שיש לה קשרים רציניים לטרור".