בדרך של אבא: בתו המאומצת של יהודה בארקן סוגרת מעגל
כשהמפיק של "צ'ארלי וחצי" פתח פניה לאודישן הוא ידע שזו השחקנית שילהק • הודיה, בתו המאומצת של יהודה בארקן, סוגרת מעגל עם ההצגה בהשראת הסרט שהפך את אביה לכוכב • בריאיון לאורלי מינקין היא פותחת הכל • צפו
אורלי מירקיןכתבת מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
כשהמפיק של "צ'ארלי וחצי" פתח פניה לאודישן הוא ידע באותה שניה שזו השחקנית שהוא רוצה ללהק. היה כתוב שם "אני הודיה בארקן, בתו המאומצת של יהודה בארקן". היום היא כבר חודש על הבמות סוגרת מעגל עם ההצגה בהשראת הסרט שהפך את אביה לכוכב ענק.
בריאיון חשוף לאורלי מירקין פותחת הודיה את הסודות הכמוסים בחייה - האימוץ שהציל אותה, הצל של אביה שהולך אחריה, ולמה במשך שנים התביישה באבא המפורסם שלה - בדרכו של אבא.
צפו בכתבה המלאה - בראשית העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות