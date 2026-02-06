אירווזיון 2026: נבחר השיר הישראלי - אותו כתבה יובל רפאל

תאגיד השידור הציבורי הודיע היום (שישי) כי ועדת הבחירה של של כאן החליטה מה השיר שייבצע נועם בתן, שייצג את ישראל על בימת האירווזיון בתחרות באוסטריה. השיר יישלח לאישור איגוד השידור האירופי.

השיר ייחשף בעוד כחודש, 5 במרץ, והוא נכתב על ידי נדב אהרוני, צליל קליפי ויובל רפאל - שייצגה את ישראל בתחרות בשנה שעברה וכבשה את המקום השני. השיר הולחן על ידי נדב אהרוני וצליל קליפי בנוסף.

ועדת הבחירה האזינה לכ-200 שירים שהגישו יוצרים ישראלים. השנה, בעקבות שינויים משמעותיים שערך התאגיד באופן בחירת השיר, כל יוצר הרשום באקו"ם יכול היה להגיש שיר לבחינת הוועדה. עם זה, לא ניתן היה לשלוח שירים שהוועדה עלולה הייתה לזהות באמצעות המבצע מי הם היוצרים שעומדים מאחוריהם.

מתוך השירים בחרה הוועדה באופן אנונימי כ-40 שעלו לדיון מול ועדת הבחירה הסופית, וזו העבירה לקראת סוף השבוע להקלטה בקולו של נועם בתן, ארבעה שירים שהגיעו לקו הגמר, כדי שניתן יהיה להתרשם מביצוע של כל אחד מהם על ידי הנציג עצמו לתחרות.