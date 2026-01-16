הסינדרלה מקרית אתא: הזמרת הישראלית שכובשת את המגזר הערבי

לציבור היהודי בישראל השם מאי ויצמן אולי לא אומר הרבה, אך במגזר הערבי היא כבר מוכרת כמעט בכל בית. ויצמן בת ה-23, תושבת קרית אתא, הפכה לכוכבת ענקית שכובשת את הבמות בחתונות, חאפלות ואירועים פרטיים ברחבי המגזר הערבי.

הצעירה הישראלית התגלגלה לקריירה מוזיקלית בערבית מיד לאחר שסיימה את שירותה הצבאי בצה"ל. היא בחרה לקחת את התחביב שלה והפכה אותו למקצוע – ומאז הספיקה לבסס את מעמדה כסיפור הצלחה יוצא דופן. הפופולריות שלה חצתה לאחרונה את גבולות ישראל, והיא החלה לקבל הזמנות להופעות גם ממדינות ערב השונות.

ויצמן, שזכתה לכינוי "הסינדרלה של המגזר", מהווה תופעה תרבותית מפתיעה. כתבת i24NEWS עדן בן שלוש ליוותה את הכוכבת מקרית אתא בדרכה אל הבמות ואל לב הקהל הערבי.

"לפני שידעתי לדבר, הייתי עולה על שרפרף קטן ועושה הצגות בבית ושרה ורוקדת, שרה מירי מסיקה. בגיל 11 זה התחיל עם הערבית, סבא שלי היה לוקח אותי לבית ספר ושם שירים בעיראקית בפול ווליום. שמעתי שיר של אום כולתום, משהו שם קרה, נפתח לי הלב ומאז התאהבתי בזה והרגשתי שזה המקום שלי - זה מה שאני צריכה לשיר", היא מספרת.

