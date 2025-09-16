גם ספרד מצטרפת לחרם: נפרוש מהאירוויזיון אם ישראל תשתתף

מומלצים -

רשות השידור הספרדית RTVE אישרה היום (שלישי) כי תחרים את אירוויזיון 2026 ותבטל את השתתפותה בו במידה וישראל תשתתף בתחרות כל עוד המלחמה בעזה נמשכת. ספרד מצטרפת לסלובניה, איסלנד, אירלנד והולנד, שכזכור הוציאו הצהרה דומה בימים האחרונים, אך בשונה מהן היא הראשונה מבין חמשת "המדינות הגדולות" של האירוויזיון שמוציאה הודעה כזו.

לאור היותה חלק מ"חמשת הגדולות" לצידן של איטליה, צרפת, בריטניה וגרמניה - ההצהרה הספרדית כבדת משקל וצפויה לשנות את פני המשחק לרעת ישראל. מדינות אלו עולות לגמר באופן אוטומטי בכל שנה לאור תרומתן הגדולה ביותר מבחינה כספית לאיגוד השידור.

לפי RTVE "הכללת ספרד בין רשתות הטלוויזיה הציבוריות שבחרו להציב אולטימטום זה מפעילה לחץ נוסף לקראת האסיפה הכללית של איגוד השידור האירופי EBU, המתוכננת לתחילת דצמבר, שכן מדינתנו היא אחת מגייסות התרומות והקהל הגדולות ביותר בתחרות".

"אם חברי ה-EBU יחליטו להשאיר את "כאן" הישראלית בתחרות, נצטרך לממש את איומינו לפרוש מהתחרות בפעם הראשונה בהיסטוריה".

ההחלטה אושרה ברוב מוחלט של מועצת המנהלים של הרשות, עם עשרה קולות בעד, ארבעה נגד ונמנע אחד. לאור ההתפתחויות נשאלת השאלה כיצד תבחר גרמניה לפעול. האם תגן על ישראל ותתמוך בהשתתפותה בתחרות או שתצטרף אף היא למהלך החרם. החלטה כזו צפויה להשפיע משמעותית על עתידו של אירוויזיון 2026.