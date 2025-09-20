"תמיכה בטרור": קנדה בצעד חריף נגד ההרכב האנטי-ישראלי

מומלצים -

ממשלת קנדה הודיעה היום (שבת) כי היא אוסרת על חברי להקת ״ניקאפ״ (Kneecap) להיכנס ולהופיע בשטחה, זאת בשל הפצת שנאה ואלימות ותמיכה בארגוני טרור כמו חמאס וחיזבאללה.

"לאחרונה, להקת הראפ ׳Kneecap׳ ביצעה פעולות והצהירה הצהרות המנוגדות לערכים ולחוקים הקנדיים", מסרה ממשלת קנדה, "הקבוצה הגבירה את האלימות הפוליטית והפגינה בפומבי תמיכה בארגוני טרור כמו חיזבאללה וחמאס. אלה אינם ביטויים אמנותיים או ביקורת פוליטית לגיטימית - אלא אישורים מסוכנים לאלימות ולשנאה. ראוי לציין כי אחד מחברי הלהקה עומד כעת בפני אישומים הקשורים לטרור בבריטניה".

הרכב הראפ האירי ניקאפ (Kneecap) מזוהה בשנים האחרונות כאחד ההרכבים הכי אנטי-ישראליים בעולם המוזיקה. בחודש מאי האחרון, חבר הלהקה ליאם או'הנה הואשם בעבירת טרור לאחר שנופף בדגל חיזבאללה במהלך הופעה ב-O2 Forum בקנטיש טאון, צפון לונדון, ב-21 בנובמבר 2024.

בחודש אפריל האחרון, במהלך פסטיבל ״קואצ'לה״ בקליפורניה, הקרינו חברי הלהקה על מסכי הענק את הסיסמאות "Fuck Israel," "Free Palestine" ו-"Israel is committing genocide against the Palestinian people".