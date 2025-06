"מוקדש להשבת החטופים": הסרט על הנובה זכה באמי

מומלצים -

הסרט הדוקומנטרי "עוד נחזור לרקוד" ("We Will Dance Again"), שמתאר את הטבח בפסטיבל ה"נובה" זכה הלילה (שישי) בפרס האמי הדוקומנטרי והחדשותי, בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר. הסרט בויים על ידי יניב מוזר, שעלה לקבל את הפרס על הבמה בניו יורק כשהוא עונד סיכת חטופים ועניבה צהובה. הוא כולל תיעודים שצולמו על ידי החמאס, לצד תיעודים ממצלמות הטלפונים הניידים של המשתתפים ועדויות ניצולים.

לצד מוזר עלו על הבמה גם שני שורדי הפסטיבל - יובל שם טוב ותמיד שץ; נטליה קסרוטי, אמו של קשת קסרוטי שנרצח בגיל 21; רינת קליין - מנכ"לית HOT8, ואמיליו שנקר וגדעון תדמור, מנכ"ל ויו"ר חברת ההפקה SIPUR. מפיקת הסרט, מיכל וייץ, לא הגיעה כיוון שנפצעה השבוע מפגיעת טיל איראני בביתה בתל אביב.

באדיבות HOT

"נכון להערב, עברו 620 ימים שבהם ישראלים ופלסטינים בעזה חווים כאב קטסטרופלי בעקבות המלחמה שהצית חמאס ב-7 באוקטובר", אמר מוזר על הבמה. "We Will Dance Again הוא מסמך היסטורי שמנציח את האירועים כפי שהתרחשו. מעבר לכל, אנו מקדישים את הפרס הזה להשבתם המיידית והבטוחה של החטופים שעדיין בעזה", הכריז מוזר על הבמה. "אנו רוצים שגל הדם הזה ייפסק. שהמלחמה הזאת תיגמר. היא לא אמורה לשרת את האינטרסים של ממשלת ישראל או של ארגון הטרור חמאס".

מתוך כ-3,500 משתתפים בפסטיבל נובה, נרצחו 364, ו-44 נחטפו על ידי חמאס. מתוך 50 החטופים שנותרו בעזה, 15 היו בין משתתפי הפסטיבל ואנשי האבטחה בו. בהם: אלקנה בוחבוט, רום ברסלבסקי, אביתר דוד, גיא גלבוע-דלל, מקסים הרקין, שגב קלפון, בר קופרשטיין, איתן מור, יוסף-חיים אוחנה, אלון אהל ואבינתן אור.

הסרט "עוד נחזור לרקוד" (We Will Dance Again) בויים על ידי יניב מוזר, והופק על ידי HOT8, SIPUR וסלוצקי הפקות.