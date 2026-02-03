לקראת הסדרת השוק? הבשורה החדשה לשוכרי הדירות

בשורה לשוכרי הדירות: משרד המשפטים פרסם הערב (שלישי) תקנות חדשות, שקובעות לראשונה מודל לחוזה שכירות סטנדרטי - שיחול במקרים שלא קיים חוזה בין השוכר למשכיר, או במקרים שאין התייחסות ספציפית בחוזים לסוגיות שמוזכרות בו.

חשיבות המסמך, והשאיפה הגלומה בו - היא ייצור סטנדרטיזציה בשוק השכירות הפרוץ, הכולל היום כמעט 30% ממשקי הבית בישראל ונתון בעיקר לידיים של בעלי דירות פרטיים.

המסמך כולל שתי בשורות מרכזיות. הראשונה שבהן, היא הסדרת הארכת חוזה שכירות. במידה וישנה אופציה להארכה בשנה אך לא ננקב מחיר- בעל הדירה יוכל להעלות את השכירות רק על פי עליית המדד.

בשורה נוספת, ומשמעותית לא פחות, היא הסדרת האחריות על תיקון ליקויים בדירה. למעשה, התקנות החדשות קובעות מסגרת של חודש ימים לתיקון הליקויים ומרחיב את האחריות על המשכיר.

מדובר כאמור בצעד קטן אך חשוב להסדרה מסוימת של שוק השכירות. תקנות אלה פורסמו להערות הציבור על ידי משרד המשפטים למשך חודש ימים.