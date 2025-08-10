צלילה בשוק הדיור: צניחה במכירות יוני לשפל של 20 שנים

מומלצים -

בצל מלחמת עם כלביא, הקיפאון בשוק הנדל"ן המשיך בחודש יוני, ואפילו העמיק. רק 5844 דירות נמכרו בכל רחבי הארץ - ירידה של 29% לעומת יוני שנה שעברה, ושל 13% לעומת חודש מאי. כך לפי נתונים שפרסם היום (ראשון) הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שמציין: "מדובר ברמות המכירה הנמוכות ביותר בחודשי יוני מאז תחילת שנות ה-2000".

עיקר הירידה, לפי הסקירה, היא במכירת דירות חדשות, כפי שהיה גם בחודשים קודמים. בתחום זה נרשמה ירידה של 46% בהשוואה לאשתקד - כשרק 1954 דירות נמכרו. זאת בהמשך לירידות שנרשמו מתחילת השנה מאז הטיל בנק ישראל הגבלות מחמירות על מבצעי הקבלנים, בהן עסקאות מימון 20-80 - תשלום של 20% בעת חתימת העסקה, והשלמת ה-80% הנותרים עם קבלת המפתח.

ירידה דרמטית במיוחד במכירות קבלנים נרשמה בתל אביב וסביבתה, שם נמכרו בחודש זה רק 137 דירות. ברמה חציונית, ירידה של 43% בחצי הראשון של השנה לעומת השנה הקודמת. גם במכירת דירות יד שנייה נרשמה ירידה - אם כי קטנה יותר, של 16% לעומת יוני 2024.

צניחה נוספת ומטרידה שנרשמה ביוני היא ברכישת דירות על ידי משקיעים - 847 דירות בלבד, ירידה של 34%. נתון זה מאותת רעות לשוק השכירות, שנשען בבסיסו על המשכירים הפרטיים, בהיעדר שוק שכירות מוסדי רחב מספיק.

בחודש שעברה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני העסקאות שנעשו ברבעון השני של שנת 2025, בין החודשים מרץ-מאי - לפני תחילת מבצע "עם כלביא". הנתונים מצביעים על ירידה של 23% במספר הדירות שנמכרו ברבעון המדובר.

לפי הנתונים, ברבעון השני של שנת 2025 נמכרו 21,800 דירות, 65% מהן דירות יד שנייה. בדירות חדשות נרשמה ברבעון זה צניחה במכירות לעומת הרבעון הקודם - של 35%. בסוף הרבעון נותרו קרוב ל-81 אלף דירות חדשות שלא נמכרו.