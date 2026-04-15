מהפך ב"דירה בהנחה": 50% מהדירות יוקצו למילואימניקים

בשורה משמעותית למשרתי המילואים: שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, חיים כץ, מוביל מהיום (רביעי) מהלך דרמטי לשינוי תנאי תוכנית "דירה בהנחה", שבמסגרתו לפחות 50% מהדירות בכל הגרלה יוקצו למשרתי מילואים - ללא הבחנה בין אזורי ביקוש לפריפריה.

ההחלטה, שתובא לאישור מועצת מקרקעי ישראל ב-26 באפריל כהוראת שעה, משנה את המצב הקיים שבו שיעור ההקצאה למילואימניקים נע בין 35% ל-50% בהתאם לאזור. כעת ייקבע רף אחיד ומחייב של מחצית מהדירות בכל הארץ.

כחלק מהמהלך, הנחה השר כץ לדחות את פתיחת ההגרלה הקרובה, שתוכננה להיום כדי לאפשר את יישום ההחלטה כבר בסבב הקרוב. המשמעות המיידית: תוספת של 1,139 דירות למכסת המשרתים כבר בהגרלה הבאה.

עוד נקבע כי מתוך כלל הדירות שיוקצו למילואימניקים, יישמר יחס של 25% למשרתים במערך הלוחם, במטרה להעניק עדיפות נוספת ללוחמים.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ אמר כי מדובר |בחוב מוסרי וערכי", והסביר כי המשרתים "עוצרים את חייהם, עוזבים משפחות ויוצאים להגן על הבית", ולכן יש להבטיח שההטבות יינתנו להם באופן מלא. לדבריו, ביטול ההבחנה בין אזורים נועד להעניק עדיפות ברורה למי ששומר עלינו, לצד המשך מאמצים להגדלת היצע הדיור ברחבי הארץ.