"בוקר היסטורי": עליות דרמטיות בבורסה בתל אביב עקב ההסכם

עליות דרמטיות נרשמו הבוקר (חמישי) בעקבות החתימה על השלב הראשון במתווה טראמפ לסיום המלחמה. השווקים הגיבו בעוצמה לדיווחים, כאשר מדדי המניות מזקנים בחדות. מדד ת"א- 35 עולה בכ-1.9%, ומדד ת"א- 90 עולה בכ-2.4%.

מדד הבנקים עולה גם הוא בכ-2.4%. עליות אלו, מבטאות את גל האופטימיות השוטף את המשקיעים. חברות נדל"ן בולטות גם הן בעליות ניכרות, על רקע הציפיות ליציבות ביטחונית וכלכלית ממושכת. מדד ת"א בנייה, נכון לשעה זו, עולה בכ-5.5%, ומדד ת"א נדלן בכ-4.3%. בשוק המט"ח ניכרת אף היא מגמת אופטימיות, כאשר שערו של המטבע האמריקני יורד לכ-3.258 שקלים לדולר - רמה שלא נראתה מאז אוגוסט 2022.

שרית ברמן, מנהלת יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך, מוסיפה כי נכון לפתיחת יום המסחר, מדד המניות ת"א 35 שובר שיא בפעם ה-41 מתחילת שנת 2025, מדד ת"א-125 שובר שיא בפעם ה-38, ומדד ת"א-90 שובר שיא בפעם ה-33 מתחילת השנה. מאז מועד ההכרזה של הנשיא טראמפ על ההסכם, מדד ת"א 35 עלה בכ-4.7%, מדד ת"א 90 עלה בכ-7%, מדד SME 60 עלה בכ-6.6%, מדד ת"א נדל"ן עלה בכ-11.1%, ומדד ת"א ביטוח עלה בכ-10.6%.

כאמור, נשיא טראמפ הודיע הלילה רשמית כי הושגו הסכמות בין ישראל לחמאס על השלב הראשון בהסכם לסיום המלחמה והשבת החטופים. בהודעה ברשת החברתית שלו, כתב כי הוא "כל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם כצעדים הראשונים לקראת 'שלום חזק', עמיד ונצחי. זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי".

הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס ולאשר את השלב הראשון להסכם, שיובא לאחר מכן לאישור הממשלה - שם צפוי לו רוב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי ייתנגד להסכם: "לא נוכל להצטרף לחגיגות קצרות הרואי, חשש אדיר מהשלכות ריקון בתי הכלא ושחרור דור הבא של הנהגת הטרור, שיעשה הכל כדי להמשיך להזרים נהרות של ים יהודי חלילה".