האיום החדש על העולם: המערכה מול איראן הופכת למלחמה כלכלית חוצת יבשות

הכרזת ההצטרפות של החות'ים למערכה, עם שיגור הטיל הבליסטי מתימן, סימנה לא רק שלב חדש ברובד הצבאי - אלא גם קפיצת מדרגה נוספת, באיום הכלכלי הכרוך במערכה עם איראן.

לצד האיום הקיים על מצרי הורמוז מצד איראן, האיום מתימן כעת מתדלק יותר את החשש ממשבר כלכלי עולמי - ואפילו מיתון. ובעוד מחירי הנפט מוסיפים לזנק גם בסוף השבוע הזה, על רקע הצהרותיו המתחלפות של טראמפ והכניסה הרשמית של האיום החדש - גוברים הלחצים על מקבלי ההחלטות, ובראשם על הנשיא האמריקני.

לאותן הטלטלות הגלובליות והחששות הגוברות ממיתון, עוד בטרם כניסת החות'ים לתמונה, הגיבו גם המשקיעים בישראל - כששבוע המסחר בבורסה המקומית נסגר בשישי בירידות חדות. כך, חודש מתחילתה, מסתמנת יותר ויותר המערכה מול איראן כמלחמה כלכלית ואנרגטית חוצת יבשות - שבתוכה כניסתה של הפרוקסי מדרום מזרח מהווה שלב נוסף באיום הקיים.

