לראשונה מזה 30 שנה: הדולר ירד מתחת ל-3 שקלים

שפל של שלושה עשורים: שער הדולר ממשיך לרדת, ושוויו ירד במהלך היום (רביעי) לפחות משלושה שקלים. הדבר מוביל את הכלכלה הישראלית למשבר עמוק.

כזכור, נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם נובוגרוצקי (נובו),הזהיר אמש כי התחזקות השקל אינה מעידה על עוצמה אלא מהווה איום ממשי על התעסוקה ויכולת התחרות של ישראל. לדבריו, ירידה של קרוב ל-20% בשער החליפין מוחקת לחלוטין את רווחי היצואנים, ופוגעת ישירות במפעלים ובמקורות הפרנסה של אלפי עובדים.

נתוני סקר מחודש פברואר של ההתאחדות חושפים את חומרת המצב: 79% מהתעשיינים צופים ירידה ברווח הגולמי ו-63% מדווחים על ירידה חזויה במכירות. המשוואה הנוכחית הפכה לבלתי אפשרית עבור המגזר היצרני, כאשר ההכנסות בדולרים נשחקות במהירות בעוד שההוצאות בשקלים – בהן שכר, ארנונה, אנרגיה ומיסים – רק ממשיכות לעלות ומכבידות על הפעילות השוטפת.

הסיכון אינו מוגבל לתעשייה המסורתית בלבד, אלא מאיים גם על ההייטק ועל החברות הבינלאומיות הפועלות בארץ. השקל החזק הופך את ישראל ליקרה מדי במונחי דולר, מה שמעודד הסטת השקעות לחו"ל וצמצום פעילות מקומית. מהסקר גם עולה כי 51% מהחברות צפויות לצמצם את פעילותן בישראל, ו-40% כבר שוקלות להעביר חלק מהייצור למדינות אחרות כדי לשרוד את המגמה.

לפי תחשיבי ההתאחדות, ללא התערבות מיידית, הנזק ליצוא ב-2026 עלול להגיע ל-31.5 מיליארד ש"ח, לצד פגיעה של 16.5 מיליארד ש"ח בתוצר הלאומי. נובוגרוצקי קורא לממשלה ולבנק ישראל ליישם מדיניות עקבית של סיוע ליצואנים, הפחתת רגולציה וחיזוק הרכש המקומי. "בלי התמודדות אמיצה עם המגמה, אנו נראה אובדן שווקים ופגיעה אנושה בנכסיה הכלכליים של המדינה".