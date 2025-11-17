הקרב על החלב: איך יסתיים המאבק על הרפורמה בשוק?

בין עשרות עמודי התקציב שיונח על שולחן הממשלה בעוד כשבועיים, רפורמה אחת מצליחה להסעיר את הרוחות במיוחד: רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנחה במגירות האוצר זה שנים.

הרפומה, הפכה בתקציב הנוכחי לאחת מההבטחות המרכזיות של שר האוצר - ובה הבטחה להוזיל את מחירי החלב והגבינות ב-15% עד 30%. בתכליתה, מדברת הרפורמה על פתיחת המשק לייבוא ולתחרות מלאה, ביטול המכסות ההיסטוריות לפיהן עובדות הרפתות בישראל, הפחתת המחירים והליכי ייעול. אלו, מילים מכובסות לסגירת הרפתות הקטנות בענף.

גם באוצר מבינים שלמהפכה המתוכננת במשק החלב יהיו מחירים וקורבנות, אך מתעקשים: לא הרפתנים שבקצה הם שעל הכוונת. בין השורות, נראה כי באוצר וכעת גם השר, בעיקר סבורים כי למרות המחירים שעשוייה לגבות הרפורמה - יוקר המחייה המשתולל מחייב את השינוי.

על פי נתונים רשמיים של משרד האוצר, ביחס לממוצע המדינות ה-OECD, מחיר מוצרי החלב בישראל גבוה בלא פחות מ-48%. פערים בולטים במיוחד נמצאו בגבינות קשות, היקרות בכ-108%, בחלב ניגר היקר בכ-62%, ובחלב עמיד שיקר ביחס לממוצע בכ-30%.