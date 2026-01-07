מכה לעסקים הקטנים: שירותי הייעוץ של מערך "מעוף" יצטמקו

מערך "מעוף", מהכלים המרכזיים של משרד הכלכלה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים דרך מתן שירותי ייעוץ, בדרך לרפורמה משמעותית וצמצום - כך פרסמה לראשונה הערב (רביעי) עדי כהן. החל ממרץ הקרוב, המערך יפסיק לפעול במתכונתו הנוכחית ויופסקו כלל ההתקשרויות של עסקים עם יועצי המערך, ולאחר מכן יופעל בפורמט חדש ואחר: עם פחות שירותי ייעוץ מסובסדים לעסקים - ופחות עסקים שייהנו ממנו.

כל זה - מתרחש באחת התקופות הקשות לעסקים בישראל, בהן הצורך הגובר בסיוע מהמדינה מתחדד - כשרק בשנה האחרונה, לפי חברת CofaceBDI, נרשם שיא שלילי של שנים עם 61 אלף עסקים שנסגרו.

המערך החדש, לפי משרד הכלכלה, ייתן מענה ל-5,000 עסקים בלבד - לעומת 8,000 כהגדרת הייעוד של מעוף היום - פער של 38%. עם זאת, לפי נתונים של משרד הכלכלכה עצמו מ-2024, הסוכנות מספקת בשנה את שירותי הייעוץ של מעוף ליותר מ-20 אלף עסקים בשנה - כך שבפועל הפגיעה דרמטית בהרבה.

בנוסף, גם השירותים שיינתנו על ידי מעוף לעסקים הקטנים והבינוניים - יצטמצמו, כאשר בפועל, כבר מיולי האחרון, אלו צומצמו מתחת לרדאר. כך למשל, עסק זעיר (עד 4 עובדים) שהיה זכאי בעבר ל-20 שעות ייעוץ מסובסדות ממעוף, זכאי כעת ל-10 שעות בלבד. עסק קטן (5-10 עובדים) שהיה זכאי בעבר ל-60 שעות ייעוץ - זכאי כעת ל-20 בלבד, ועסק בינוני זכאי כעת ל30 שעות בלבד, במקום 100.

בעקבות פניית i24NEWS, טענו במשרד הכלכלה כי מספרים אלו עדכניים עד לסוף הרבעון הראשון של 2026 בלבד - וכי לאחר מכן תתבצע בחינה מחודשת של הנושא ויעודכנו השעות. לטענתם, הצמצום הנוכחי הוא נגזרת של סיום ההתקשרות במרץ הקרוב, שמאלץ התכנסות של השירותים המוצעים לטווח הזמנים.

בשל הפסקת ההתקשרות עם המפעילים הנוכחיים ב"מעוף" בחודש מרץ, כלל ההתקשרויות הנוכחיות של עסקים עם יועצי המערך - יידרשו להסתיים עד לסוף חודש מרץ.

לפי משרד הכלכלה, תקצוב מערך מעוף נותר ללא שינוי, על 65 מיליון שקלים, ושינוי המערך "נועד לשפר משמעותית את הסיוע לעסקים בישראל". אחד השינויים המרכזיים אליהם מתייחסים במשרד הכלכלה הוא צמצום הוצאות המערך על נדל"ן - כאשר המערך יעבור ממודל של סניפים מושכרים למודל רזה - "עם פריסת נרודות שירות בשיתוף הרשויות המקומיות שיעמידו את התשתיות", לפי המשרד.

לפי נתונים שמפרסמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, נכון לסוף שנת 2024, מעוף תרמה לפעילות העסקית של 84% מהעסקים שקיבלו מממנה סיוע - שנהנו מתוצאות עסקיות טובות יותר.

עוד לפי משרד הכלכלה, נמסר בתגובה: "השינוי המהותי הוא בהתאמת השירותים לצרכים האמיתיים של 2026: יותר דגש על AI, דיגיטל, שיווק, מכירות, ניהול פיננסי, הגדלת רווחיות והתייעלות עסקית -ופחות מדלים מיושנים שלא משקפים את אופן הפעילות של עסקים היום. זו לא נסיגה- זו מהפכה אמיתית בסיוע לעסקים בישראל".