מיליארדים על ביגוד ובתי קפה: עלייה נוספת בהוצאות האשראי

מומלצים -

מגמת הצמיחה נמשכת: ההוצאות בכרטיסי האשראי בחודש אוגוסט האחרון עמדו על כ-50 מיליארד שקלים, עלייה של 12.3% לעומת אשתקד - כך הודיעה הבוקר (ראשון) חברת שבא (שרותי בנק אוטומטיים). בחודשי החופש הגדול, הוציא הציבור הישראלי סכום כולל של למעלה מ-100 מיליארד שקלים.

מנכ"ל שבא איתן לב-טוב אמר כי "היקפי ההוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי חיוב ממשיכים להיות גבוהים ומצביעים על שיעור צריכה פרטית גבוה".

היקף ההוצאות בחודש אוגוסט האחרון היה גבוה בכחמישה מיליארד שקלים לעומת אשתקד. ההוצאה הממוצעת היומית בחודש זה עמדה על סכום של כ-1.5 מיליארד שקלים, אך הייתה נמוכה בכ-85 מיליון שקלים מהממוצע היומי שנרשם בחודש יולי האחרון.

בחודש אוגוסט האחרון, הוציאו הישראלים כשישה מיליארד שקלים ברשתות מזון, עליה של כארבע אחוזים מאשתקד, וכארבע מיליארד שקלים במסעדות ובתי קפה, עלייה של כ-16%. בנוסף, נרשמה עלייה של כ-42% בתחום סוכנויות נסיעות ועלייה של כ-14% בתחום ההלבשה והנעלה.