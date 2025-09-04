סמוטריץ': "אם הנגיד לא יוריד את הריבית - אוריד מיסים"

מומלצים -

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש היום (חמישי) עם נשיאות המגזר העסקי בראשות דובי אמיתי ואמר כי בכוונתו להוריד את המיסים: "הנגיד היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המיסים. חייבים להוריד את הלחץ על המשק". במפגש דנו הצדדים בצעדים ובתכניות לעידוד צמיחה ולהבטחת תשתית יציבה לעסקים ולמשק כולו.

איתי קדם, נשיאות המגזר העסקי

שר האוצר הדגיש עוד כי "עצמאותו של הנגיד היא קריטית ואסור לפגוע בסמכויותיו, אך הוא אחראי על המדיניות המוניטרית ואני על הפיסקאלית". אמיתי הטיל ספק ביכולת להעביר את תקציב 2026 אך השר התחייב במפגש כי יצליח להעבירו: "יהיה תקציב. מבינים את הצורך בשמירת אמון השחקנים כולם בכלכלה הישראלית. תקציב 2026 ממלחמה לצמיחה".

בנוגע לבנקים, הוסיף סמוטריץ' כי הוא נחוש לייצר תחרות: "אני נחוש לגוון את מקורות ההון. גם לכם המגזר העסקי זו דרמה. אתם מכירים את הרפורמה שאנחנו עושים בפיקדונות. נגישות לכסף זול לשחקנים שיצרו תחרות על הבנקים, בעיני זו רפורמה שסוגרת את המעגל. אני מקווה שנצליח להרגיל גם את האזרחים להשתחרר מהדביקות לבנק ולחפש את האלטרנטיבות, אבל גם לכם לעסקים ולמשקי הבית תהיה נגישות הרבה יותר משמעותית. כמות האשראי תגדל, מחיר האשראי ירד, והתוצאה תביא לירידת מחירים".

דובי אמיתי התייחס בדבריו לדו"ח מבקר המדינה ואמר: "בפן העסקי של הדו"ח אני חולק על נתוני המבקר. מאז שהתחילה המלחמה וגם לפני, המגזר העסקי והחברה האזרחית יחד עם הפורום החברתי-כלכלי מבית נשיאות המגזר העסקי פעלו בשיתוף פעולה צמוד עם משרד האוצר. בין אם פיצויים ומס רכוש וסיוע פילנתרופי. לא זוכר פעם אחת שהרמתי טלפון כמי שנלחם בצפון ונעניתי בשלילה על דברים שנמצאים באחריות משרד האוצר".

המפגש נערך כחלק מההיערכות לתקציב המדינה לשנת 2026 ונכחו בו גם מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' ויושבי ראש האיגודים החברים בנשיאות המגזר העסקי ומונים את: התאחדות התעשיינים, התאחדות הקבלנים בוני הארץ, איגוד לשכות המסחר, ארגון חברות משאבי האנוש, לה"ב, התאחדות האיכרים, התאחדות המלונות, איגוד הבנקים, התאחדות תעשייני היהלומים, איגוד חברות הביטוח, התאחדות המלאכה והתעשיה, ארגון חברות האבטחה, התאחדות ענף הקולנוע ואיגוד בתי ההשקעות.

במהלך הפגישה נדונו נושאים רבים בהם חיזוק שיתוף הפעולה והשקיפות בין משרד האוצר לבין המגזר העסקי כבסיס לקבלת החלטות נכונות וליישומן. קביעת יעדים לאומיים ארוכי טווח בתחומי צמיחה ופריון. לקחי המגזר העסקי ממלחמת ׳חרבות ברזל׳ והיערכות מחודשת למציאות הכלכלית שלאחריה.

אמיתי סיכם: "המשק הישראלי זקוק לוודאות, לשקיפות ולתכנון ארוך טווח ולא להפתעות רגעיות. רק באמצעות שיח אמיתי ושיתוף פעולה נוכל להבטיח את חוסנו של המגזר העסקי שהוא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל".

תגובת בנק ישראל לדברי השר: "הנגיד ובנק ישראל מקבלים החלטות אך ורק על בסיס אמות מידה מקצועיות. אינפלציה גבוהה פוגעת בראש ובראשונה בשכבות החלשות וריסונה הוא תנאי הכרחי לפעילות כלכלית תקינה. אחריות תקציבית, במיוחד בעת הזו, היא צורך השעה".