בפעם השנייה ברציפות: בנק ישראל הוריד את הריבית

בפעם השנייה ברציפות: בנק ישראל החליט היום (שני) להוריד את הריבית ב-0.25% - לרמה של 4%. ההחלטה של הוועדה המוניטרית, בראשות נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, היא בניגוד למרבית התחזיות המקדימות שצפו שישוב למדיניות השמרנית וירווח את הפחתות הריבית.

תחזיות הריבית לפי בנק ישראל: עד לסוף 2026 תעמוד הריבית על 3.5% בממוצע. בבנק מעריכים שבמהלך ארבעת הרבעונים הבאים האינפלציה תרד עד ל1.7%, ובמהלך 2027 תעמוד על כ2%. מדובר בתחזית ראשונה ועדכנית לאחר סיום המלחמה בעזה. בנוסף, תחזית הצמיחה ל-2026 עולה ל-5.2%, לעומת 4.8% בתחזית הקודמת, ול-2027 חוזים צמיחה גבוהה יחסית של 4.3%.

את ההחלטה מנמקים בבנק ישראל בהתמתנות סביבת האינפלציה שעומדת בטווח היעד הממשלתי - על 2.4%. כמו כן מתייחסים להתחזקות השקל בשיעור של 3.1% מול הדולר ושל 1.5% מול היורו. עוד מצביעים על עלייה בשיעורי ההשתפות בשוק העבודה והפעילות הכלכלית במשק.

הפרופסור אמיר ירון מסר במסיבת עיתונאים כי "השנה החולפת התאפיינה באי ודאות ביטחונית וכלכלית, בדומה לשנה שקדמה לה. המשק הישראלי הפגין חוסן. בפתחה של 2026 ועל אף הירידה באי הוודאות הגיאופוליטית, ניצבים בפנינו אתגרים שמחייבים מדיניות אחראית שתתמוך בצמיחת המשק בשנים הבאות".

מאז ההחלטה האחרונה", הוסיף, "סביבת האינפלציה התמתנה. בנתוני הקצה בשוק העבודה יש אינדיקציה להקלה במגבלות ההיצע - עלייה בשיעורי ההשתתפות וירידה בשיעור הנעדרים בשל שיעור מילואים ועלייה בשכר במגזר העסקי. סביבת האינפלציה ירדה בחודשים האחרונים והאינפלציה השנתית עמדה בנובמבר על 2.4%. בהסתכלות קדימה, מדד דצמבר צפוי להעלות את האינפלציה ולאחר מכן צפויה ירידה לסביבת היעד. הציפיות לשנה קדימה נמוכות במעט ממרכז היעד וב-2027 נשאר בטווח. האינדיקטורים השונים מצביעים על המשך התחזקות בפעילות הכלכלית. גיוסי ההון לענף ההייטק מוסיפים לשמור על רמה גבוהה".

נשיא התאחדות התעשיינים והמגזר העסקי בישראל ד"ר רון תומר בירך את בנק ישראל "על שהיה קשוב לצורכי המשק והיצואנים ועל שנהג באחריות והחליט להוריד את הריבית. ההחלטה להפחית את הריבית הינה הכרחית על מנת להקל על היצואנים ולסייע לתחרותיות התעשייה הישראלית".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בתגובה: "אני מברך את נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, על החלטתו הנכונה והמתבקשת להוריד שוב את הריבית. ההתנהלות הנכונה והמקצועית שלנו כממשלה מורידה את הגירעון ואת האינפלציה ומגבירה את הצמיחה. הורדת הריבית היא מה שנדרש כרגע - גם לצמיחה וגם להקלת הנטל והורדת יוקר המחיה מאזרחי ישראל.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק, מסר: "ההחלטה חשובה ונכונה אבל אסור בתכלית האיסור לבנק ישראל לעצור פה. יש להביא להמשך הליך הורדות הריבית כדי להגיע לחיתוך של אחוז נוסף לפחות בתוך חודשים ספורים. המשק כולו תלוי בחזרה לפעילות מלאה של ענף הבנייה והתשתיות וזה לא יקרה בלי מהלך הורדה אגרסיבי מהיר. זו תקופת מעבר ולהערכתנו כבר, החל הליך חזרת הרוכשים שחיכו על הגדר והוא יורגש כבר בתוך חודשים. הורדת הריבית תאפשר חזרתם לשוק גם של אלה שנגרעו ממנו. אלה הם הזקוקים ביותר לכך".

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי, בירך גם הוא על ההחלטה: "מדובר בהחלטה אמיצה ונכונה, המשקפת הבנה עמוקה של צרכי המשק והמגזר העסקי בעת הזו. הנתונים הכלכליים העדכניים מצביעים בבירור כי לאחר ההפחתה הראשונה שבוצעה בחודש נובמבר, בהיקף של 0.25 אחוז, המשק הישראלי בשל ואף זקוק בדחיפות להמשך הפחתות ריבית, כחלק מהתנאים ההכרחיים להאצת הצמיחה".

נזכיר כי גם ב-24 בנובמבר, כמעט שנתיים אחרי הפחתת הריבית האחרונה ולמרות השבריריות של הפסקת האש בעזה, בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית ב-0.25%. ההחלטה התקבלה בהתאם לתחזיות המקדימות ואחרי 14 החלטות רצופות בהן דבק הנגיד במדיניותו השמרנית - כשהותיר את הריבית על רמתה הגבוהה ביותר זה שנים.