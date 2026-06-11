על רקע צניחת הדולר: באוצר ימליצו על מענקים לחברות הייטק

צוות המשימה של משרד האוצר, שנועד לבחון את השפעות הדולר הנמוך על ענף ההייטק, ימליץ לשר האוצר על מענקים מיידים לסקטורים שנפגעו ונדרשים לכך, ובראשם ענף ההייטק. לפי גורמים באוצר, המענקים האלה ייעודו להטמעת כלים טכנולוגיים ובינה מלאכותית להגדלת פריון החברות האלה - כדי לכפות על ההפסדים שהחברות סופגות כעת על רקע הדולר הנמוך. עם זאת לפי שעה לא נקבע סכום המענקים - וגם לא אופן הבחינה לאילו סקטורים וחברות בדיוק יוקצו.

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צוות המשימה של משרד האוצר, יחד עם צוותי משנה החלו את עבודתם בשבוע שעבר. בימים האחרונים הם החלו בפגישות עם הסקטורים השונים בתעשיית ההייטק, בין היתר עם חברות רב- לאומיות, קרנות וסטארטאפים, המושפעים מהתחזקות השקל.

לפי האוצר, ⁠נציגי ענף ההייטק תיארו את האתגרים והשלכות איתם הם מתמודדים ברקע ההתחזקות החדה של השקל, במקביל לתמורות כתוצאה מהבינה מלאכותית והימשכות המלחמה, וביקשו את התערבות המדינה. בהקשר זה ממליצים חברי הוועדה גם לייצר שיח מקביל וישיר על הנושא עם בנק ישראל. במקביל ישנה הבנה שנדרשת עבודת מטה רחבה על מדיניות המס בעת הזו לאור האתגרים - עבודה שתביא המלצות לתקציב 2027.⁠ ⁠

חבילת המענקים תתמקד בסיוע שיש בו כדי להשאיר ולהגדיל את היקף ההשקעות מהארץ ומחו"ל בענף ההייטק הישראלי. שר האוצר צפוי לקבל החלטות בנושא תוך זמן קצר. הצוות ממשיך את פעילותו, ומגבש את המודלים הכלכליים, ואת השיח עם חברות בענף ההייטק כדי ללמוד עוד ולדייק את המענה הדרוש והאפשרי מצד המדינה.