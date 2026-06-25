"אנחנו נפרק את המונופולים". זה מה שהבטיחו לנו. אבל לירן אבישר בן חורין, השם הנוצץ החדש במפלגה של בנט, מנסה לספר לנו סיפורים על שינוי סדרי עולם. לירן, את חושבת שאנחנו תמימים?

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קשה מאוד לדבר על מלחמה ביוקר המחייה כשהבית שלך הוא חלק בלתי נפרד מהמנגנון שפוגע בצרכן. אבישר בן חורין מצהירה שהיא "לא מבינה" איך ארבעה-חמישה שחקנים שולטים בשוק ומעלים מחירים. אולי כדאי שתשאלי את בעלך. איתי בן חורין הוא אחד מאנשי יחסי הציבור הבולטים בישראל. הוא מייצג, בין היתר, את קונגלומרט שטראוס, אחד המונופולים הגדולים בתחום החלב.

אולי היא מדברת על לקוח אחר של בעלה, הראל ויזל מקבוצת פוקס? האיש ששולט במנגו, נייק, בילבונג ואמריקן איגל. זה אותו ויזל שעמד מאחורי המהלך להפלת הפטור ממס על קניות אונליין עד 130 דולרים כי זה פשוט "פגע לו בצלחת".

אבל זה לא עוצר שם. בן חורין מייצג גם את לשכת עורכי הדין. אותה לשכה שהוציאה צו לסגירת אפליקציה שעוזרת לצרכן הפשוט לבטל דוחות. למה? כי הטכנולוגיה העזה לנגוס בטריטוריה של עורכי הדין.

כשמדברים על שקיפות, גילוי נאות על ניגוד העניינים הזה הוא המינימום המתבקש. אי אפשר לרקוד על שתי החתונות - גם לייצג את הכוחות שחונקים את השוק, וגם להבטיח לנו שאתם הולכים לפרק אותם.

ממפלגת "ביחד" נמסר בתגובה: "בדיוק הפוך. אם היה קשר בין המציאות לבין הנטען על ידי הכתבת, וללירן אבישר בן חורין היה חשש מניגוד עניינים, כנראה שהיא לא הייתה מתבטאת בצורה כה החלטית נגד המונופולים. בכל שנותיה בשירות הציבורי, לירן עשתה את הדברים הנכונים עבור האינטרס הציבורי, והובילה רפורמות גם כנגד האינטרסים של מונופלים רבי עוצמה. כך היה בוועדת הריכוזיות ובכהונתה במשרד התקשורת - וכך יהיה"